Гонорары UFC 284: Махачев заработал на 20 тысяч долларов больше, чем Волкановски (The Sports Grail)
12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Заработок Махачева по итогам турнира составил 1,1 млн долларов. Его соперник получил 1,08 млн долларов.
В со-главном событии вечера за временный титул в полулегком весе дрались Яир Родригес (270 тысяч долларов) и Джош Эмметт (95 тысяч долларов).
Зубайра Тухугов должен был заработать 30 тысяч долларов, но из-за проваленного взвешивания он был оштрафован на 5,5 тысяч.
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