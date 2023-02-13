Гонорары UFC 284: Махачев заработал на 20 тысяч долларов больше, чем Волкановски (The Sports Grail)

Теги UFC Зубайра Тухугов Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Заработок Махачева по итогам турнира составил 1,1 млн долларов. Его соперник получил 1,08 млн долларов.

В со-главном событии вечера за временный титул в полулегком весе дрались Яир Родригес (270 тысяч долларов) и Джош Эмметт (95 тысяч долларов).

Зубайра Тухугов должен был заработать 30 тысяч долларов, но из-за проваленного взвешивания он был оштрафован на 5,5 тысяч.

Махачев – о поражении Тухугова: «Мало кто знает, сколько тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой»

Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

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14 комментариев

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Арни Терминатор
Еще один $ миллионер для Дагестана. 👍
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Kanan Jarrus
тухугову в конверте, а исламу на тележке из офиса даны лысого
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Kanan Jarrus
теперь понимаете зачем волк рисковал 1 строчкой в рейтинге. в полулегком с максами и ортегами он бы никогда стоко не заработал
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Посторонним В
Да, Волкановски обидно получить на 20 тысяч меньше... Получив 1млн 💰🥳🥳🥳🤑🤑🤑🔥🎇
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Zakal
Блин какой Зуба крутой,интересно если в тяжах биться он весегонку не завалит?
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Дмитрий5
А в другом месте писали наоборот
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Ojer
Это если что зарплата плюс ppv и спонсорские, в источнике написано. Нехилый заработок.
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FC_Chelsea1
нормальный подоходный прилетит в местный бюджет
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gosha7202@mail.ru
Ответ Yeti_17
Pay per view (a.k.a. ppv)
Thanks
+1
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АланСмити
Надо понимать, что это ещё без учета процента от платных продаж, а Дана говорил, что этот поединок уступает третьему бою Порье-Конор на 6% только, так что заработок езе точно существенно увеличится.
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Yeti_17
Ответ gosha7202@mail.ru
Заслуженный заработок для обоих, тем более, что это без процента от ppv
Pay per view (a.k.a. ppv)
+1
0
+1
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gosha7202@mail.ru
Заслуженный заработок для обоих, тем более, что это без процента от ppv
+4
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+4
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Scorpion
Все Ислам бедность останется в прошлом. Ты добрался. Мои поздравления. Яркий пример того, что упорный труд и терпение дают свои плоды, рано или поздно.
+15
-1
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Andrei Panteleev
Неплохо так для ислама 💪🔥
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