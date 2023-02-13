Гонорары UFC 284: Махачев заработал на 20 тысяч долларов больше, чем Волкановски (The Sports Grail)

12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между и .

Заработок Махачева по итогам турнира составил 1,1 млн долларов. Его соперник получил 1,08 млн долларов.

В со-главном событии вечера за временный титул в полулегком весе дрались (270 тысяч долларов) и Джош Эмметт (95 тысяч долларов).

должен был заработать 30 тысяч долларов, но из-за проваленного взвешивания он был оштрафован на 5,5 тысяч.

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