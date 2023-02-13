Махачев – о поражении Тухугова: «Мало кто знает, сколько тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой»

Теги UFC легкий вес (MMA) Зубайра Тухугов Ислам Махачев UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на поражение Зубайры Тухугова в бое против Элвеса Бренеру Оливейры. Перед поединком Тухугов провалил взвешивание.

«Не было бы так обидно, если бы я не знал, на что ты способен в этом спорте.

Мало кто знает, сколько всего тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой. И в горе и в радости мой ваша [«брат» на чеченском языке – прим. Sports.ru]», – написал Махачев в соцсетях.

Тухугов проиграл дебютанту UFC Бренеру раздельным решением судей

Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику

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4 комментария

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whoisme
Сколько пройти? Тренировки, диеты как любой другой боец? Ему на это пофиг, его Хабиб тянет чтобы бойцом юфс числился, а так бы отчислили давным давно.
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RS97
Ответ здоровяк
Я уверен, что если Тухугова в средний вес отправить - он и там вес не сделает и покажет кг 87 на весах)
Ну не может он удержаться от шашлыка. А если разбавить тирамису, то тем более.
0
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0
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здоровяк
Я уверен, что если Тухугова в средний вес отправить - он и там вес не сделает и покажет кг 87 на весах)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Тухугову нужно до боя говорить, что он в категории ниже будет драться, он как раз будет вес нужный делать.
Потому что я не понимаю, как можно не вписываться нормально в полулегкий вес постоянно, потом подняться в легкий и там тоже не сделать вес
+1
0
+1
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