Махачев – о поражении Тухугова: «Мало кто знает, сколько тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на поражение в бое против Элвеса Бренеру Оливейры. Перед поединком Тухугов провалил взвешивание.

«Не было бы так обидно, если бы я не знал, на что ты способен в этом спорте.

Мало кто знает, сколько всего тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой. И в горе и в радости мой ваша [«брат» на чеченском языке – прим. Sports.ru]», – написал Махачев в соцсетях.

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