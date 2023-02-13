Махачев – о поражении Тухугова: «Мало кто знает, сколько тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на поражение Зубайры Тухугова в бое против Элвеса Бренеру Оливейры. Перед поединком Тухугов провалил взвешивание.
«Не было бы так обидно, если бы я не знал, на что ты способен в этом спорте.
Мало кто знает, сколько всего тебе пришлось пройти, чтобы выйти на бой. И в горе и в радости мой ваша [«брат» на чеченском языке – прим. Sports.ru]», – написал Махачев в соцсетях.
Тухугов проиграл дебютанту UFC Бренеру раздельным решением судей
Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику
Потому что я не понимаю, как можно не вписываться нормально в полулегкий вес постоянно, потом подняться в легкий и там тоже не сделать вес