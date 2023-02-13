Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

Чемпионы UFC в легком и полулегком весах и согласны вновь подраться за титул в 70 килограммах.

Напомним, утром 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC.

«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», – сказал Махачев.

Волкановски ответил: «Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».

Мендес – о победе Махачева: «Было ли с Исламом что-то не так? Не думаю»

Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»