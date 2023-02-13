Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпионы UFC в легком и полулегком весах Ислам Махачев и Алекс Волкановски согласны вновь подраться за титул в 70 килограммах.

Напомним, утром 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC.

«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», – сказал Махачев.

Волкановски ответил: «Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».

Мендес – о победе Махачева: «Было ли с Исламом что-то не так? Не думаю»

Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dougie Hamilton
Эти два парня вывели сейчас игру на новый уровень, где сражаются не просто титулы, но и первый номер P4P. Даже не припомню, чтобы в каком-то бою это имело такой большой вес.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Don Killuminati
Ответ Смех Буданова_
Порье. Да и тот же Макгрегор вполне мог отметелить папахнутого во втором матче.
Спасибо за мнение, bot
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Steeldragon
Ответ Игорь Южный
Теперь у Волка 100% не будет шанса.
опять недооценка,Волкановски неудобный для Ислама, т.к его рост наоборот дает преимущество ему,а по габаритам он меньше не выглядел в бою,хотя если как говорит Ислам времени на восстановление было мало,то в следующем бою он действительно может разобрать его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диванный эксперт
Ответ Максон121
Ну и пример где Хабибу требовался реванш так как бой был очень близкий ты привести естественно не можешь,так как ничего не понимаешь в вопросе,а плюсиков за свой высер очень охота
Что бы Конору руку или ногу оторвать например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ну теперь в Абу-Даби, негоже чемпиону постоянно к претенденту кататься в гости, пускай и Алекс прокатится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aram Ambarsumyan
Ответ Великий Алонсо
Ещё кто-то Махачева с Хабибом сравнивает, едва не проиграл карлику 1.68 метра
Брат не советую тебе что-то плохое про этого Махачева говорить, сразу минусы будут, по себе знаю! Просто эти люди не хотят признавать факты и всё, а вместо этого говорят чушь!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Ответ Kanan Jarrus
у них нет соперников в своих весовых
В полулёгком есть временный чемпион Родригес, в лёгком есть Дариуш. Нельзя из-за них тормозить сразу два дивизиона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidane 21
Ответ Смех Буданова_
Порье. Да и тот же Макгрегор вполне мог отметелить папахнутого во втором матче.
оба были деклассированны Хабибом, особенно Макгрегор. О каком реванше может идти речь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ космонавт на дереве
Сначала пусть проведут по бою в своих весовых, потом реванш
у них нет соперников в своих весовых
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
уже предвкушаю, давайте в ноябре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Южный
Теперь у Волка 100% не будет шанса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ну а что, было бы не интересно? Мне кажется у Махачева, осталось недосказанность, впрочем как и Волкановски. С удовольствием бы посмотрел реванш.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paradose
Ответ Axmat Cecenov
Абу-Даби, для Ислама как Россия
Ну так-то да. Но не для нас)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Axmat Cecenov
Ответ paradose
Было бы круто. А если бы в России, то вообще максимально справедливо и ярко. Но тут есть нюанс, к сожалению(
Абу-Даби, для Ислама как Россия
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Смех Буданова_
Ответ Вячеслав Речапов
Хабиб всех своих основных соперников уверенно побеждал, в отличии от Махечева, такие дела, Конор
А Хасим Рахман нокаутировал Леннокса Льюиса. И что? Это был повод не дать реванш?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serhio Roberto
Махачев выступит лучше, чем в первом бою, как я думаю, может даже досрочно выиграет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ещё кто-то Махачева с Хабибом сравнивает, едва не проиграл карлику 1.68 метра
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ericssons
В реванше у Махачева будет больше шансов досрочно закончить.
- Бой будет не в Австралии
- Махачев будет на 2 кг примерно тяжелее (в этом бою был на 2 кг меньше обычного веса, из-за того, что на восстановление было на 12 часов меньше чем обычно)
- Время работает так же на Махачева, так как он значительно моложе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Я бы будильник завёл опять. Было бы круто)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Купаж
Ответ Ryan T.
В августе можно уже провести. Почему осенью. 2 месяца на подготовку (июнь-июль) и погнали!
В августе в Абу-Даби слишком жарко, шейхам некомильфо.
А в августе и октябре Ислам не сможет выступить, как и пропустить турнир в Абу-Даби.
Дане Белому это невыгодно))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Сначала пусть проведут по бою в своих весовых, потом реванш
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paradose
Было бы круто. А если бы в России, то вообще максимально справедливо и ярко. Но тут есть нюанс, к сожалению(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Речапов
Ответ Смех Буданова_
И это единственное в чем Махачев сумел выгодно отличиться от Кебаба, который не дал ни единого реванша никому.
Хабиб всех своих основных соперников уверенно побеждал, в отличии от Махечева, такие дела, Конор
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
что и стоило ожидать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максон121
Ответ Смех Буданова_
Порье. Да и тот же Макгрегор вполне мог отметелить папахнутого во втором матче.
Понятно
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий