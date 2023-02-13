Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш
Чемпионы UFC в легком и полулегком весах Ислам Махачев и Алекс Волкановски согласны вновь подраться за титул в 70 килограммах.
Напомним, утром 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC.
«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», – сказал Махачев.
Волкановски ответил: «Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».
Мендес – о победе Махачева: «Было ли с Исламом что-то не так? Не думаю»
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- Бой будет не в Австралии
- Махачев будет на 2 кг примерно тяжелее (в этом бою был на 2 кг меньше обычного веса, из-за того, что на восстановление было на 12 часов меньше чем обычно)
- Время работает так же на Махачева, так как он значительно моложе.
А в августе и октябре Ислам не сможет выступить, как и пропустить турнир в Абу-Даби.
Дане Белому это невыгодно))