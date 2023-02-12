Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»

Чемпион UFC в полулегком весе прокомментировал поражение в бою против .

Поединок возглавил турнир UFC 284 в Перте (Австралия) и закончился победой Махачева единогласным решением судей.

«Я разочарован, потому что мог сделать больше. Я полагал, что он будет сильнее физически. Я мог сделать больше в ранней стадии боя.

Но что поделать? Отдаю ему должное, я недооценил его ударку, он недооценил мою борьбу. Это ММА.

Как я уже сказал, были позиции, где я чувствовал: «Он не такой сильный». Вы, возможно, слышали, что я даже сказал своему углу: «Он не сильный».

Я не хотел показаться мудаком, но он реально не такой сильный физически. Я не воспользовался этим сразу с начала.

Я начал понимать это позднее, сказал себе: «##### [Блин]». Я мог сделать больше. Я оказался сверху, но я мог сделать это раньше», – сказал Волкановски.

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