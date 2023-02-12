Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски брань контент UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал поражение в бою против Ислама Махачева.

Поединок возглавил турнир UFC 284 в Перте (Австралия) и закончился победой Махачева единогласным решением судей.

«Я разочарован, потому что мог сделать больше. Я полагал, что он будет сильнее физически. Я мог сделать больше в ранней стадии боя.

Но что поделать? Отдаю ему должное, я недооценил его ударку, он недооценил мою борьбу. Это ММА.

Как я уже сказал, были позиции, где я чувствовал: «Он не такой сильный». Вы, возможно, слышали, что я даже сказал своему углу: «Он не сильный».

Я не хотел показаться мудаком, но он реально не такой сильный физически. Я не воспользовался этим сразу с начала.

Я начал понимать это позднее, сказал себе: «##### [Блин]». Я мог сделать больше. Я оказался сверху, но я мог сделать это раньше», – сказал Волкановски.

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55 комментариев

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realsila
Сам Махачев сказал, что нужно было больше времени на восстановление, обычно дерутся вечером , а сейчас утром, и время на восстановление обычно 36 часов, а сейчас 22-24 ч было
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Омар Эльдаров
Ответ Epicman
Он сказал как есть. Он просто уничтожил Ислама. Хотя он не лёгкий вес.
Запоминается концовка, ширше смотри.🥸
Судьи: "Единогласно!" (3:2, 3:2, 4:1)
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shahmur
Хейтеры будут игнорить, но Ислам вполне логично объяснил на пресухе, что нормально не восстановился. Обычное восстановление около 30 часов после взвешивания. В этот раз было меньше, и он не добрал 2-3 кг. Поэтому ему не хватало силы. Ну а Волкановский гонял меньше, больше привык к австралийскому времени выступления. Да и позиция андердога и домашняя мотивация были на стороне Волкановски.
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Мальчик Весёлый
Царукян мне кажется выиграет его через несколько боёв
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IN X
Ответ гилберт
Для тех кто не знает что такое регби лига, там Алекса захватывали, а потом лежали сверху и удерживали амбалы 2м ростом и 100кг весом. И ему нужно вырваться от них и продолжить игру. Так что Волка теперь ничем не напугать.
Интересно, он реально тренировался с регбистами?
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Stanislav Stanislavsky
Ответ Евгений Лаптев
Алекс сказал это из за досады. Сам лично он явно переоценил Махачева, действовал робко, праатически не обостряя. Но победа Ислама справедлива. 3-2 по раундам. В условном реванше шансы 50 на 50.
Обостряя, вполне мог попасться на встречный. Потом, как я понял, весогонка в этот раз не лучшая была у Ислама.
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Омар Эльдаров
Ответ Алексей Тарлыков
Такому низкому сопернику тяжелее проводить броски и подсечки, да и удерживать сложнее. Ещё Абдулманап говорил, что у Нейта, Порье и подобных тонкая талия, их легко бросать, а Волк он такой квадратный что ли
Как Пифагоровы штаны..ха!😎
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Он саМый
Ответ гилберт
Для тех кто не знает что такое регби лига, там Алекса захватывали, а потом лежали сверху и удерживали амбалы 2м ростом и 100кг весом. И ему нужно вырваться от них и продолжить игру. Так что Волка теперь ничем не напугать.
2м ростом и 100кг, это не амбал, а высокий мужик средней комплекции
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armageddon123456
Ответ Epicman
Он сказал как есть. Он просто уничтожил Ислама. Хотя он не лёгкий вес.
Чего? Уничтожил Ислама? Кто? Когда? Как этот бой мы пропустили?
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armageddon123456
Ответ pulyalke
а я до еще до боя говорил, что волк сильнее - если на один раунд он проснулся бы раньше и разнос в 5м был бы в 4м, то ислам проиграл бы
да не было разноса в 5 раунде, Господи... Пока у Ислама бак не опустел Волк летел в 5 раунде. Ислам его перебивал вчистую. Примерно за полторы минуты до конца уже от усталости зевнул удар Махачев, ну а дальше да, тяжко было. Вот же сказочники блин
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Олег Ринкевич
не хотел, но все же показался!
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basketka
Ответ Владимир Д
Царукян!!!)) смешно он последний бой проиграл ты о чем бро
да смешно . Ты явно из балета сюда зашол
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Bza Aaa
Ответ pulyalke
а я до еще до боя говорил, что волк сильнее - если на один раунд он проснулся бы раньше и разнос в 5м был бы в 4м, то ислам проиграл бы
Если бы Махачев в этом бою проиграл, то Волкановски 100% победил бы
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Bza Aaa
Ответ Epicman
Он сказал как есть. Он просто уничтожил Ислама. Хотя он не лёгкий вес.
Как человек может кого то уничтожить и при этом проиграть единогласным решением?
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гилберт
Для тех кто не знает что такое регби лига, там Алекса захватывали, а потом лежали сверху и удерживали амбалы 2м ростом и 100кг весом. И ему нужно вырваться от них и продолжить игру. Так что Волка теперь ничем не напугать.
+3
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Арни Терминатор
Ответ Los Galácticos
Хабиб хоть человек и гнилой но хотя бы в боях был жёстким, а Макакачев вялый как сосиська
Все же весогонка и адабтация.
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здоровяк
Ответ Said Aliyev
Ислам очевидно устал в последнем раунде. Один недооценил соперника, другой переоценил/осторожничал, если будет реванш можно узнать точно кто лучше, оба подготовятся с учётом первого боя. Я лично уверен Ислам сможет победить с явным преимуществом
Ну так и Волкановски может подготовится:)
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Epicman
Ответ Владимир Д
Всем салам! Давайте вспомним любого нытика после проигрыша, начинает писать, да я бы мог его убрать но что пошло не так - да я бы мог в этом раунде. А что ты этого не сделал Волк!? Если ты понял раньше 5 раунда как ты сам говоришь, ответ прост тебе не дал сделать этого Махачев. Проиграть не когода не стыдно! А вот говорить херню после поражение не по Мужски...
Он сказал как есть. Он просто уничтожил Ислама. Хотя он не лёгкий вес.
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здоровяк
Ответ whoisme
Я восхищен боем Алекса, но скажу, что не факт, что другие легковесы для Алекса будут "менее сильны" чемпа. Там кабаны которые в бою 80-85 весят. Я про Дариуша прежде всего, Гейтжи, Порье да и Оливейра. Забороть их Алексу тяжело будет, либо невозможно, перебить да, но шанс улететь в КО от них можно. Это Ислам не работает на нокаут, не давит массой как Хабиб, а сразу на болевой рассчитывает.
Ну вот, кстати, против Гейтжи шансы максимальные. Рубака без стратегии и умения борьбы
+6
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+6
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здоровяк
Ну Волкановски прав. Многие говорили, что без шансов и это не конкурентный бой. И сам я был уверен, что во 2 раунде Махачев болевым или удушаюшим закончит бой
+2
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Джавез Тилл
Ответ Алексей Тарлыков
Такому низкому сопернику тяжелее проводить броски и подсечки, да и удерживать сложнее. Ещё Абдулманап говорил, что у Нейта, Порье и подобных тонкая талия, их легко бросать, а Волк он такой квадратный что ли
У Порье не тонкая талия, профан ты!
+1
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Джавез Тилл
Ответ Дмитрий Белов
Ему в голову не приходило, что Ислам мог подойти к бою с ним не на пике формы ? А значит выставил себя ещё более ущербным чмом, чем во время боя. В следующий раз, если он будет, то Ислам будет мотивирован, то ему же придется зубы через жопу выплевывать
100 % ты профан в ММА!
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DAVID19-91
Ответ Clover
Все честно сказал, по ходу боя было видно. Сам думал, что Махачев победил после боя, но на тоненького прям, но Алекс, конечно, удивил. Не Ислам не сильный, Алекс просто не слабее.
Махачеву тяжело далась весогонка. Ещё и поэтому он выглядел ужасно
+1
-4
-3
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rusichi
Мы тоже это увидели!
+1
0
+1
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Los Galácticos
Ответ Владимир Д
Комментарий удален модератором
Игорь Потеря недавно финишировал Руа, теперь потеряйся.
+1
-3
-2
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