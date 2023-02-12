Махачев – второй после Хабиба боец из России, возглавивший в UFC рейтинг P4P

Чемпион UFC в легком весе официально возглавил P4P – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) предыдущего лидера в бое за титул в легком весе.

Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был , который вышел на первое место после победы над Джастином Гейджи.

После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного боя в данном статусе.

Бонусы UFC 284: Махачев против Волкановски – бой вечера

Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»