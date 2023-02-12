Махачев – второй после Хабиба боец из России, возглавивший в UFC рейтинг P4P

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев официально возглавил P4P – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) предыдущего лидера Алекса Волкановски в бое за титул в легком весе.

Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был Хабиб Нурмагомедов, который вышел на первое место после победы над Джастином Гейджи.

После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного боя в данном статусе.

Бонусы UFC 284: Махачев против Волкановски – бой вечера

Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
а еще говорили, что волку нечего терять, пояс же полулегкого не на кону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ igolp igolp
хороший приемник
преемник*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ Elkorazon01
Пёдр Ян
яна даже не лучшая в китае, да даже среди девушек в китае вэйлин ее положит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
эти двое своими наследием вывели мма на новый уровень и стали вдохновением для не только дагестанской молодежи, но и со всего мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfrrrR
Ответ igolp igolp
хороший приемник
Ого, ты приемник купил? Молодец, что поделился этой новостью! А какой: портативный, карманный, переносной, аккумуляторный на батарейках, да?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Карачаев
Великий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Ответ Анастасия Плинтусова
Ну тут по делу,а Хабиб выпросил тогда
Выплакал точнее.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Ответ Арни Терминатор
13 побед подряд на одном дыхание, кто по вашему должен был возглавить?
Пёдр Ян
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Ответ Анастасия Плинтусова
Ну тут по делу,а Хабиб выпросил тогда
Ну если все так легко, пусть китаец Ян просит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
во вторник возглавит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нету Нету
Как Хабиб завершить в статусе лидера 1 р4р
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Енотов
Ничего личного, но всё - таки решающим фактором на мой взгляд является количество защит. Именно это говорит о лидерстве в клубе лучших из лучших. И тот же Алекс в целом имеет и защит больше и уровень соперников куда выше классом. Также не понятно почему Стерлинг отстает на 4 пункта от Эдвардса. В общем есть вопросы по этому паунду в целом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ответ Анастасия Плинтусова
Ну тут по делу,а Хабиб выпросил тогда
13 побед подряд на одном дыхание, кто по вашему должен был возглавить?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igolp igolp
хороший приемник
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
с трудом победил бойца который гораздо меньше его
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romanbanan
Ответ Анастасия Плинтусова
Ну тут по делу,а Хабиб выпросил тогда
Да Хабиб тоже по делу.
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arsen Melikyan
Ответ Arsen Melikyan
Очень он мне импонирует, скромный, воспитанный, не агрессивный. Это достойное лицо на международной арене, зэ Бэст!!!
Ещё бы я Анкалаева хотел видеть на вершине, он достойный сын своего народа!!!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arsen Melikyan
Очень он мне импонирует, скромный, воспитанный, не агрессивный. Это достойное лицо на международной арене, зэ Бэст!!!
+52
-3
+49
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Ну тут по делу,а Хабиб выпросил тогда
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ulan Kasymbaev
Заслуженно! Молодец!
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий