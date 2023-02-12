Махачев – второй после Хабиба боец из России, возглавивший в UFC рейтинг P4P
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев официально возглавил P4P – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) предыдущего лидера Алекса Волкановски в бое за титул в легком весе.
Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был Хабиб Нурмагомедов, который вышел на первое место после победы над Джастином Гейджи.
После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного боя в данном статусе.
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