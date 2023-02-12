Махачев может провести следующий бой осенью в ОАЭ
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может провести следующий бой осенью 2023 года в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказал источник в команде Ислама.
«Большой бой завершен. Теперь у Ислама будет отдых, потом месяц Рамадан. Многое зависит от ситуации в легком весе. Но следующий бой может пройти осенью в Абу-Даби», – сказал источник.
Махачев трижды дрался в ОАЭ: осенью 2019-го года он победил Дави Рамоса, в 2021-м – поймал на болевой Дэна Хукера, а год спустя задушил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC. Ислам должен был драться на арабском ивенте UFC и в 2020 году, но его бой против Рафаэля Дос Аньоса сорвался из-за коронавируса у бразильца.
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