Махачев может провести следующий бой осенью в ОАЭ

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может провести следующий бой осенью 2023 года в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказал источник в команде Ислама.

«Большой бой завершен. Теперь у Ислама будет отдых, потом месяц Рамадан. Многое зависит от ситуации в легком весе. Но следующий бой может пройти осенью в Абу-Даби», – сказал источник.

Махачев трижды дрался в ОАЭ: осенью 2019-го года он победил Дави Рамоса, в 2021-м – поймал на болевой Дэна Хукера, а год спустя задушил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC. Ислам должен был драться на арабском ивенте UFC и в 2020 году, но его бой против Рафаэля Дос Аньоса сорвался из-за коронавируса у бразильца.

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7 комментариев

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Spitamen Gonzales
Ответ Aibek Mak
Исходя из того что он и так дрался не часто , после такого тяжелого боя скорее всего вернется не раньше октября на победителя Дариуш Оливейра. А там глядишь и Конор Чендлера финиширует и оппа ночь красных трусиков)))
Твой влажные фантазии о красных трусиках остались настолько в прошлом, что даже не хочется тебе говорить, какой сейчас год и какой сейчас коннор
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Руслан Карачаев
Ответ AveCaezar
Такое ощущение, что вас держат в клетке и заставляют это читать;) этот ресурс не нравится - не читайте, никому не убудет)
Он к тому, что раньше новости мма тут были намного интереснее, и я в том числе с интересом следил за мма именно тут. А сейчас, складывается такое ощущение, что новости выкладывают чисто на пох.. и я полностью соглашусь с его претензией насчёт отсутствия новостей конкретно по этому бою про мнения бойцов, аналитиков, экспертов и т.д. Это был один из крутых боёв за всю историю именно с участием нашего бойца, который к тому же победил... Очень безответственно.
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+6
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FRAUD
Ну понятно, человек понял, что драться в не комфортных условиях для него - большой риск, спасибо, что на него пошел, я думал, что будет тянуть до осени 2023, но нет, теперь я ожидаю только защит в Абу-Даби, потому что глупо думать, что удобное время, огромный зал для подготовки и публика для него неудобны, думаю, что в Штатах он будет драться, если захочет подняться в полусредний, но я не советую этого делать, у него ещё после Волкановски голова будет болеть долго.
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AveCaezar
Ответ artem klishin
да это и сам Ислам говорил в одном из интервью, если не ошибаюсь. тоже мне новость принесли. и ещё вопрос – где мнения других бойцов, цитаты участников боя с пресс-конференции? решили на 5 дней вперёд настругать поводов для обсуждений, да? позорный ресурс. лучше на ютуб лишний раз зайти, в какой раз убеждаюсь
Такое ощущение, что вас держат в клетке и заставляют это читать;) этот ресурс не нравится - не читайте, никому не убудет)
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-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
да это и сам Ислам говорил в одном из интервью, если не ошибаюсь. тоже мне новость принесли. и ещё вопрос – где мнения других бойцов, цитаты участников боя с пресс-конференции? решили на 5 дней вперёд настругать поводов для обсуждений, да? позорный ресурс. лучше на ютуб лишний раз зайти, в какой раз убеждаюсь
+9
-3
+6
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Мухтар Гаджимурадов
Ответ Aibek Mak
Исходя из того что он и так дрался не часто , после такого тяжелого боя скорее всего вернется не раньше октября на победителя Дариуш Оливейра. А там глядишь и Конор Чендлера финиширует и оппа ночь красных трусиков)))
6 боев Ислам Махачев провел за последние 2 года
Кто столько же боев или больше провел в легком весе с февраля 2021 года по февраль 2022 ? Никто в голову не приходит.
И почему многие до сих пор считают , что Ислам дерется нечасто
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+19
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Aibek Mak
Исходя из того что он и так дрался не часто , после такого тяжелого боя скорее всего вернется не раньше октября на победителя Дариуш Оливейра. А там глядишь и Конор Чендлера финиширует и оппа ночь красных трусиков)))
+2
-7
-5
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