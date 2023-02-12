Бонусы UFC 284: Махачев против Волкановски – бой вечера

Теги UFC Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей, а участники поединка получили бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучший бой турнира.

Призы за лучшее выступление турнира получили Яир Родригес (задушил Джоша Эмметта во втором раунде) и Джек Делла Маддалена (задушил Рэнди Брауна в первом раунде).

UFC 284: Махачев победил Волкановски и остался чемпионом

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5 комментариев

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Angusht_17
Волкановски 3 раза валил Ислама на землю, что второму приходилось в ноги прыгать. Вот чего я точно не ожидал. С другой стороны четкого нокдауна не было ни в одном из этих случаев. Скорее ноги одного косились, а у другого они как будто чугунные) Следствие игры в регби, может быть
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Kanan Jarrus
бой года, получил огромное удовольствие, напряжение зашкаливало
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Clover
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
а у тебя есть возможность удивиться? Потом расскажи.
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Kanan Jarrus
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
хм, почему у ванек экзистенциальная обсессия относительно постели/джакузи с представителями своего пола?
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Angusht_17
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
кого что волнует)
+2
0
+2
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Los Galácticos
Комментарий удален
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