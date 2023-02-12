Бонусы UFC 284: Махачев против Волкановски – бой вечера
В Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Махачев победил единогласным решением судей, а участники поединка получили бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучший бой турнира.
Призы за лучшее выступление турнира получили Яир Родригес (задушил Джоша Эмметта во втором раунде) и Джек Делла Маддалена (задушил Рэнди Брауна в первом раунде).
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