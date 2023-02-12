Бонусы UFC 284: Махачев против Волкановски – бой вечера

В Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между и .

Махачев победил единогласным решением судей, а участники поединка получили бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучший бой турнира.

Призы за лучшее выступление турнира получили (задушил Джоша Эмметта во втором раунде) и Джек Делла Маддалена (задушил Рэнди Брауна в первом раунде).

UFC 284: Махачев победил Волкановски и остался чемпионом