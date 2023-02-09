Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Алекс шокирует мир в воскресенье и победит по очкам»
Бывший чемпион UFC Рафаэль Дос Аньос дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
«У Волкановски есть реальный шанс удивить Махачева. Алекс уже весит более 90 кг. Думаю, он шокирует мир в воскресенье и победит по очкам.
Надо отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном идут из дзюдо. Я дважды готовился к бою с Исламом и мой тренер привел мне пару дзюдоистов в помощь. В начале подготовки меня постоянно швыряли на землю, но потом все поменялось – я улучшил свою защиту.
Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него будет отличный шанс избежать тейкдауны и доминировать над Махачевым в стойке за счет скорости», – сказал Дос Аньос.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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