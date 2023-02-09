Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Алекс шокирует мир в воскресенье и победит по очкам»

Бывший чемпион UFC Рафаэль Дос Аньос дал прогноз на бой и .

«У Волкановски есть реальный шанс удивить Махачева. Алекс уже весит более 90 кг. Думаю, он шокирует мир в воскресенье и победит по очкам.

Надо отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном идут из дзюдо. Я дважды готовился к бою с Исламом и мой тренер привел мне пару дзюдоистов в помощь. В начале подготовки меня постоянно швыряли на землю, но потом все поменялось – я улучшил свою защиту.

Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него будет отличный шанс избежать тейкдауны и доминировать над Махачевым в стойке за счет скорости», – сказал Дос Аньос.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Новый соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете