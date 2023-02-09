Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Алекс шокирует мир в воскресенье и победит по очкам»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Рафаэль Дос Аньос дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«У Волкановски есть реальный шанс удивить Махачева. Алекс уже весит более 90 кг. Думаю, он шокирует мир в воскресенье и победит по очкам.

Надо отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном идут из дзюдо. Я дважды готовился к бою с Исламом и мой тренер привел мне пару дзюдоистов в помощь. В начале подготовки меня постоянно швыряли на землю, но потом все поменялось – я улучшил свою защиту.

Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него будет отличный шанс избежать тейкдауны и доминировать над Махачевым в стойке за счет скорости», – сказал Дос Аньос.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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1 комментарий

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Борис _____
Если Алекс уже весит 90 кг, у него действительно есть шанс шокировать мир, потому что с таким перевесом на весы ещё никто не вставал)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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