Хельвани – Уайту: «Как можно забыть имя Ислама Махачева? Он чемпион в легком весе, только что победил Оливейру и не проигрывает уже 10 боев»

Журналист Ариэль Хельвани раскритиковал президента UFC Дану Уайта за то, что тот забыл имя чемпиона легкого дивизиона .

«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что UFC 284 хорошо продвигается? Как можно забыть имя Ислама Махачева?

Я в шоке. Махачев чертов чемпион в легком весе, только что победил и не проигрывает уже 10 боев. Он даже не помнит его имени, ты что, шутишь?

Возможно, Ислам был несколько критичен в отношении раскрутки турнира из-за того, что это был способ заткнуть Уайта?» – сказал Хельвани.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля пройдет в австралийском Перте.

Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»