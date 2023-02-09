Хельвани – Уайту: «Как можно забыть имя Ислама Махачева? Он чемпион в легком весе, только что победил Оливейру и не проигрывает уже 10 боев»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Ариэль Хельвани UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Журналист Ариэль Хельвани раскритиковал президента UFC Дану Уайта за то, что тот забыл имя чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что UFC 284 хорошо продвигается? Как можно забыть имя Ислама Махачева?

Я в шоке. Махачев чертов чемпион в легком весе, только что победил Чарльза Оливейру и не проигрывает уже 10 боев. Он даже не помнит его имени, ты что, шутишь?

Возможно, Ислам был несколько критичен в отношении раскрутки турнира из-за того, что это был способ заткнуть Уайта?» – сказал Хельвани.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля пройдет в австралийском Перте.

Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АланСмити
Надо понимать, что у Белого конфликт с Хельвани, вот и такая бурная реакция на вполне безобидную ситуацию. Но надеюсь, что Ислам выиграет и скажет «У 1 номера p4p есть имя. Его зовут Ислам Махачев». Было бы красиво, надеюсь, догадаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tuman Is
я иногда дату рождения забываю свое, хотя мне только 24🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
Он просто не интересен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Мироненко
Ответ DrDro
Из мухи слона раздули. Ну забыл и забыл, что дальше?
Всё бы ничего, если б сам Дана не упрекал за подобное Де ла Хойю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Амиян
Ответ DrDro
Из мухи слона раздули. Ну забыл и забыл, что дальше?
Уайт потом в эфире какой-то передачи еще раз «забыл» имя Махачева и сказал что-то типа «Volkanovski‘s gonna try to take… his belt».

Вполне допускаю, что Белый уже на ровном месте на бойцов обижается)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Жена Дани виновата, нельзя к его лысой голове прикоснуться)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Султанов
Просто он от пащечины супруги ещё не отошёл, видимо было небольшое сотрясение мозга!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arturs Stasens
Да просто вылетело из головы, у меня тоже такое иногда бывает 😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Из мухи слона раздули.
Ну забыл и забыл, что дальше?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий