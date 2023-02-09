Хельвани – Уайту: «Как можно забыть имя Ислама Махачева? Он чемпион в легком весе, только что победил Оливейру и не проигрывает уже 10 боев»
Журналист Ариэль Хельвани раскритиковал президента UFC Дану Уайта за то, что тот забыл имя чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.
«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что UFC 284 хорошо продвигается? Как можно забыть имя Ислама Махачева?
Я в шоке. Махачев чертов чемпион в легком весе, только что победил Чарльза Оливейру и не проигрывает уже 10 боев. Он даже не помнит его имени, ты что, шутишь?
Возможно, Ислам был несколько критичен в отношении раскрутки турнира из-за того, что это был способ заткнуть Уайта?» – сказал Хельвани.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля пройдет в австралийском Перте.
Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»
Вполне допускаю, что Белый уже на ровном месте на бойцов обижается)
Ну забыл и забыл, что дальше?