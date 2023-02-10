Оливейра назвал условие для победы Волкановски: «Если он смешает удары ногами со скоростью, то нокаутирует Махачева»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра поделился мыслями о грядущем поединке за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Это столкновение стилей. Волкановски лучше работает в стойке и хорошо защищается от тейкдаунов. Если он смешает удары ногами со своей скоростью и будет много двигаться, то нокаутирует Махачева.

С другой стороны, если Ислам сможет схватить и повалить Алекса, обрушив на него граунд-энд-паунд, то Махачев должен победить. Вопрос в том, кто из парней навяжет свою игру», – сказал Оливейра.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

Махачев – о приглашенном борце в лагерь Волкановски: «У Оливейры был такой же план, но Алекса ждет то же самое»

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5 комментариев

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daiv18
Ответ mag+
еще 3-4 месяца назад все в один голос твердили что Оливка это сверх человек. Что с вами случилось?. Теперь только Дариуш конкурент в легком весе?
Было понятно что Ислам победит, но все ждали сопротивления, чернющий пояс бжж все таки, а его не случилось
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mag+
Ответ daiv18
В своей весовой кроме Дариуша все мешки для Ислама, Волкановски же беспартерный, надо геноцид устраивать в полусреднем, там настоящие убийцы с борьбой, Чимаева не потянет конечно Ислам, но Рахмонова/ Колби уверенно побьет. Уровень Ислама могут протестировать только выше, но никак не Физиев и Царукян
еще 3-4 месяца назад все в один голос твердили что Оливка это сверх человек.
Что с вами случилось?.
Теперь только Дариуш конкурент в легком весе?
+1
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+1
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daiv18
В своей весовой кроме Дариуша все мешки для Ислама, Волкановски же беспартерный, надо геноцид устраивать в полусреднем, там настоящие убийцы с борьбой, Чимаева не потянет конечно Ислам, но Рахмонова/ Колби уверенно побьет. Уровень Ислама могут протестировать только выше, но никак не Физиев и Царукян
0
0
0
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Maxtraxer911
Удары ногами от Волкановски как раз упростят задачу Махачеву.
Оливейра забыл как сам выпилился из-за убого летящего колена
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Kanan Jarrus
ахахаха оливейра надежда
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