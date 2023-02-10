Оливейра назвал условие для победы Волкановски: «Если он смешает удары ногами со скоростью, то нокаутирует Махачева»

Топовый легковес Чарльз Оливейра поделился мыслями о грядущем поединке за титул в легком весе между и .

«Это столкновение стилей. Волкановски лучше работает в стойке и хорошо защищается от тейкдаунов. Если он смешает удары ногами со своей скоростью и будет много двигаться, то нокаутирует Махачева.

С другой стороны, если Ислам сможет схватить и повалить Алекса, обрушив на него граунд-энд-паунд, то Махачев должен победить. Вопрос в том, кто из парней навяжет свою игру», – сказал Оливейра.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

Махачев – о приглашенном борце в лагерь Волкановски: «У Оливейры был такой же план, но Алекса ждет то же самое»