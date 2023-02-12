Хабиб – о победе Махачева: «Ты – уже история, Брат»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу в титульном бою в легком весе против .

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты. Всегда есть над чем работать. Но эта история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните, кто из Евразии возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категория за всю истории смешанных единоборств.

Их было всего лишь пару бойцов, и Ислам уже в этом списке. Ты – уже история, Брат», – написал Хабиб в соцсетях.

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