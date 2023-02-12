Хабиб – о победе Махачева: «Ты – уже история, Брат»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Ислама Махачева в титульном бою в легком весе против Алекса Волкановски.

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты. Всегда есть над чем работать. Но эта история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните, кто из Евразии возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категория за всю истории смешанных единоборств.

Их было всего лишь пару бойцов, и Ислам уже в этом списке. Ты – уже история, Брат», – написал Хабиб в соцсетях.

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3 комментария

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leppyanen
Кто же эти пару бойцов из Евразии?! В UFC из Евразии на первом месте p4p был только Хабиб.
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8gys799mjk
Так жив же еще)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
достойный наследник 👆
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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