Хасбик призвал людей отказаться от энергетиков: «Иншааллах, постараюсь больше не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают»

Теги Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, обратился к подписчикам в соцсетях с призывом бросить пить энергетики.

По словам Хасбика, он чувствует себя физически плохо, если выпьет такой напиток.

«Иншааллах, постараюсь больше в жизни не пить энергетик. Это что за бред? Ты без него не можешь, а когда пьешь, в душе так плохо.

Я не скажу, кому именно советую. Вообще никому любые энергетики не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают. Это не антиреклама, а как есть», – написал Хасбик в соцсетях.

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6 комментариев

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Al561
Зачем пить энергетик, когда можно выпить водки, коньяка, виски, текилы? В чем прикол?)))
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Гамарджоба Генацвале
Энергетики - это плохо, согласен. Вот пивас - это то, что нужно!
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Oleg Where
Ответ Ебздрогыч
Его кумир Хабиб несколько лет рекламирует энергетик Горилла (ну тут прям лучше не придумаешь) - ему Хасбик предъявит за это?
Хасбик любому предъявит
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Al561
Не совсем понятно, он подсел на энергетики и после того, как ему поплохело отказался от них, или он попробовал, но ему не понравилось?
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Ебздрогыч
Его кумир Хабиб несколько лет рекламирует энергетик Горилла (ну тут прям лучше не придумаешь) - ему Хасбик предъявит за это?
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Да Хасбику даже понюхать хватит, чтобы такие ощущения были!
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