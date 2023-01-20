Хасбик призвал людей отказаться от энергетиков: «Иншааллах, постараюсь больше не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают»
Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, обратился к подписчикам в соцсетях с призывом бросить пить энергетики.
По словам Хасбика, он чувствует себя физически плохо, если выпьет такой напиток.
«Иншааллах, постараюсь больше в жизни не пить энергетик. Это что за бред? Ты без него не можешь, а когда пьешь, в душе так плохо.
Я не скажу, кому именно советую. Вообще никому любые энергетики не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают. Это не антиреклама, а как есть», – написал Хасбик в соцсетях.
«Никаких фото с женщинами». Хасбик отказал Кэтлин Чукагян
Скин Хасбика появился в UFC 4. В блогера можно превратить любого бойца
6 комментариев