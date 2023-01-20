Хасбик призвал людей отказаться от энергетиков: «Иншааллах, постараюсь больше не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают»

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, обратился к подписчикам в соцсетях с призывом бросить пить энергетики.

По словам Хасбика, он чувствует себя физически плохо, если выпьет такой напиток.

«Иншааллах, постараюсь больше в жизни не пить энергетик. Это что за бред? Ты без него не можешь, а когда пьешь, в душе так плохо.

Я не скажу, кому именно советую. Вообще никому любые энергетики не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают. Это не антиреклама, а как есть», – написал Хасбик в соцсетях.

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