Хасбик: «Махачев размажет Волкановски. Я сам его дважды побеждал»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Хасбик UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Думаю, Ислам размажет его, потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», – сказал Хасбик.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Хасбик размазал бургер по лицу Алекса Волкановски

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3 комментария

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123 321
Умпа-Лумпа
0
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0
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BEGEMOT22
😂😂😂
0
-1
-1
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Егор Крид58
Наш хоббит)
+5
-2
+3
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