Хасбик: «Махачев размажет Волкановски. Я сам его дважды побеждал»
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
«Думаю, Ислам размажет его, потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», – сказал Хасбик.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
Хасбик размазал бургер по лицу Алекса Волкановски
Сехудо выложил видео схватки с Хасбиком: Генри поймал блогера болевым на ногу
3 комментария