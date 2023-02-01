Хасбик: «Махачев размажет Волкановски. Я сам его дважды побеждал»

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поделился ожиданиями от боя и Алекса Волкановски.

«Думаю, Ислам размажет его, потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», – сказал Хасбик.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит 284 в австралийском Перте.

Хасбик размазал бургер по лицу Алекса Волкановски

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