Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»

Чемпион UFC в легком весе не сказал, с кем хочет провести следующий бой.

Напомним, что утром 12 февраля Ислам победил в главном событии UFC 284.

«Мне нужен настоящий претендент. Не фейковый, настоящий. И пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!» – сказал Махачев.

Махачев – о победе над Волкановски: «Он такой маленький, но такой жесткий. Мне нужно прибавлять»

Волкановски – о проигрыше Махачеву: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг»