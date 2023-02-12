Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не сказал, с кем хочет провести следующий бой.
Напомним, что утром 12 февраля Ислам победил Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.
«Мне нужен настоящий претендент. Не фейковый, настоящий. И пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!» – сказал Махачев.
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Волкановски – о проигрыше Махачеву: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг»
теперь Ислам -1 Р4Р , ждём Ислама полусреднем
2) Ислам
3) Али Багаутдинов
4) Федор
P.S. Я каюсь и шанса не давал Алексу ввиду размеров, но какая у него сила в жилах и главное в психологии что он комфортно себя чувствовал и даже разговаривал... Ислам в первую очередь молодец в том что не сломался имея мягкий характер, у него многое не по плану шло но он выстоял и одержал победу в самом трудном бою пока...