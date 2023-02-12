Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не сказал, с кем хочет провести следующий бой.

Напомним, что утром 12 февраля Ислам победил Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.

«Мне нужен настоящий претендент. Не фейковый, настоящий. И пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!» – сказал Махачев.

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14 комментариев

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Нету Нету
Судьи удивил честностью, думал ограбление, а тут единогласно чемпиону
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sanek maloi
Понятно, собрался на гастроли, пока удобный соперник не нарисуется)))
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Нету Нету
Хабиб-1Р4Р
теперь Ислам -1 Р4Р , ждём Ислама полусреднем
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WESTERN-
Волку меньше гонять надо было. Плюс Волк по любому выигрыше. Его Пояс при нем. Деньги хорошие поднял. Думаю через соперника или два будет реванш.
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ErZh
да что бы Конора против него не выводили
+2
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Максим Ачкасов
Дариуш теперь было бы интересно, второго боя с Оливейрой не очень хочется
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oka79410
Я бы посмотрел реванш, ребята. Но Махачев, скорее, провел бы работу над ошибками. Волкановски в ответке было бы сложнее, думаю. Габаритыв все-таки имеют огромное значение в единоборствах
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-1
+2
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космонавт на дереве
Очевидно это будет победитель боя Оливейра-Дариуш, хотя Дана может и Конора пропихнуть ели тот победит Чендлера
+1
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+1
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нерд халилович
1) Хабиб
2) Ислам
3) Али Багаутдинов
4) Федор
0
-3
-3
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нерд халилович
Ответ Azevedo51
В этом надо сказать и есть отличии Ислама от Хабиба.
И от Фёдора.
+4
-6
-2
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нерд халилович
Фейковые они уже все, бойцы легкого веса на фоне Волкановски... Представляю как они там намочились смотря этот бой!!!
P.S. Я каюсь и шанса не давал Алексу ввиду размеров, но какая у него сила в жилах и главное в психологии что он комфортно себя чувствовал и даже разговаривал... Ислам в первую очередь молодец в том что не сломался имея мягкий характер, у него многое не по плану шло но он выстоял и одержал победу в самом трудном бою пока...
+9
-1
+8
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АланСмити
Думаю, что это он не про Волка, которого похвалил после боя,а про бойцов из легкого веса, которые не заслуживают драться за титул, но их могут сделать претендентами.
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+9
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Azevedo51
В этом надо сказать и есть отличии Ислама от Хабиба.
+4
-4
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oka79410
Еще больше зауважал Волкановски. Зверюга. Каратисту Родригесу нечего ловить с ним
+2
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