В Перте (Австралия) завершился турнир 284, в главном событии которого состоялся бой за титул в легком весе между и . Махачев победил единогласным решением судей.

Поединок за клеткой обслуживали Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби.

Картлидж и Летэйби отдали Волкановски третий и пятые раунды, а Клири – только пятый.

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год