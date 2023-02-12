Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого состоялся бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Махачев победил единогласным решением судей.

Поединок за клеткой обслуживали Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби.

Картлидж и Летэйби отдали Волкановски третий и пятые раунды, а Клири – только пятый.

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хамид Саидов
Ответ Джон Джонон
Удивлен единогласным решением... Махачев в партере кроме пассивного контроля ничего не показал.. ни одного опасного (тем более, критичного) момента для Волка.. Не говоря уже об отменной защите от тек-даунов Волка.. Вот в стойке Махачев удивил.. особых провалов не было, но здесь больше из-за активности Волка.. Ничья была бы справедливей, с последующим новым боем..
плюсую+++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Сергей Паршин
Четвёртый раунд это вообще что было? 3 минуты в одной позиции. Надо было поднимать через минуту уже.
Ну раз уж Ерша с Петром в свое время не подняли - почему тут то должны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Максимально адекватные карточки. Даже 49-46, я раунд пересмотрел - там можно и туда и туда отдавать. Из серии - должен забрать один, но могут отдать другому. Как то так. Жаль этих судей не было у Петра с Ёршиком и с ОМелли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хамид Саидов
Ответ Анастасия Плинтусова
Да ладно вы,все тут честно ,даже волк это признал
он не признал, он сказал судьям виднее. настоящий боец!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хамид Саидов
Ответ Руслан Султанов
Заслуженная победа Ислама! но и волк показал класс! Как и сам Ислам сказал не ожидал такой борьбы от волка, можно было и ничью дать!
ничья была бы заслуженной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insan
Волк мог выиграть только если б засудили, чего я , честно говоря, ожидал. А так, всё справедливо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Kanan Jarrus
логика фанатки фигурного катания)
поэтому он не поднимется как и Хабиб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Джонон
Удивлен единогласным решением...
Махачев в партере кроме пассивного контроля ничего не показал.. ни одного опасного (тем более, критичного) момента для Волка.. Не говоря уже об отменной защите от тек-даунов Волка..
Вот в стойке Махачев удивил.. особых провалов не было, но здесь больше из-за активности Волка..

Ничья была бы справедливей, с последующим новым боем..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ответ Руслан Султанов
Заслуженная победа Ислама! но и волк показал класс! Как и сам Ислам сказал не ожидал такой борьбы от волка, можно было и ничью дать!
Хватит одной ничьи для России, из за этого нам стоил пояс в полутяжах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Лев Чернецов
Согласен, но в стойку поднимает рефери, а не те, кто очки считают. И если рефери не поднял в стойку, то ничего не остаётся, как отдать раунд Исламу. Ну а так ситуация была патовая, соглашусь.
теперь не поднимают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ zzzeeerrrooo
он мелкого Волка не смог побороть, Усман же будет вытирать им пол
логика фанатки фигурного катания)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
неВолкЛарсен
Вот именно 3:2 в пользу Ислама,тем кто меня минусил за это привет 👋…вопрос же в другом…Ислам одеялил Волка в 4 раунде аки Стерлинг Петруху во 2 бою,при этом не нанося урона ,тут нужно пересматривать правила,то за тычок один единственный в раунде дают 10:8(Морено Фигередо 3) то вот за такое лежание «с потенциальной угрозой» удушающего 10:9,хотя Волк и из такой позиции набрасывал удары и опасности сильно и не ощущал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Судьи отработали непредвзято, браво. На фоне Петра Яна и Анкалаева их работа кажется безупречной
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гагаринский, дом 3
Ответ mqh9pzrxgf
Я конечно понимаю что все помнят только концовку, но тут все справедливо. Отдали бы волку, все бы начали вспоминать как Петра засудили и опять повторение
Чтобы там ни было, бой равный и Волкановски был лучше ожиданий. А такой скучный чемп по-моему на ху. никому не нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha Lepekhov
Ответ Jhon Jhon
Почему в 4 не ничья?! Он просто укрыл Волка как одеяло и нанёс 0! ущерба, более того, Волк был куда опаснее в этом раунде, что за правила, которые мало того, что борцам дают огромное преимущество, так ещё дают это преимущество весогонщикам, потом удивляются что юфс на много менее популярное чем бокс. Волкановски на голову ниже, так ещё и менее мощным выглядел, или у кавказцев кости как у птиц?
Боксу 150+ лет, ММА всего 25+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лев Чернецов
Ответ zzzeeerrrooo
за такое раньше в стойку поднимали, а не раунды отдавали
Согласен, но в стойку поднимает рефери, а не те, кто очки считают. И если рефери не поднял в стойку, то ничего не остаётся, как отдать раунд Исламу. Ну а так ситуация была патовая, соглашусь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
По делу.Возмущаются или ущемлённые Кавказом,или те кто ждал от Махачева,что он катком пройдётся по сопернику.Возмущения из числа если бы Реал выиграл у Аль-Ахли всего 1:0.Но такая победа тоже победа
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ mqh9pzrxgf
Есть статистика, есть критерии, по ним в 3 раундах из 5 махачев был лучше, просто концовка вышла такой что кажется волк вынес. Я бы не удивился если победу единогласным вообще отдали волку, так как домашнее судейство, уже было много раз подобное. Но результат справедлив
Статиска по которой Яна сливают , а более медийному Шону отдают победу
и так во всех боевых видах спорта
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Этого побью, тот коротышка, нет борьбы, поднимусь в полусредний…
В итоге: поиск таймера в 5 раунде
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ascom731
Ответ Лев Чернецов
Ты хочешь сказать, что нужно было отдать Волку, который пол раунда защищался от удушающего и не мог вылезти?
Там больше казалось, что Махачев защищался от ударов в своем же захвате😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Лев Чернецов
Ты хочешь сказать, что нужно было отдать Волку, который пол раунда защищался от удушающего и не мог вылезти?
за такое раньше в стойку поднимали, а не раунды отдавали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Пора Исламу завершать карьеру (бабушке там обещал, всем все доказал), уйти на пике, как это сделал его учитель) Махачев лучший)))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jhon Jhon
Почему в 4 не ничья?! Он просто укрыл Волка как одеяло и нанёс 0! ущерба, более того, Волк был куда опаснее в этом раунде, что за правила, которые мало того, что борцам дают огромное преимущество, так ещё дают это преимущество весогонщикам, потом удивляются что юфс на много менее популярное чем бокс. Волкановски на голову ниже, так ещё и менее мощным выглядел, или у кавказцев кости как у птиц?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Церебральный Сортировщик
Ислам победил, но не убедил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azevedo51
Ответ GBale
за что ничью ? за старание ? ну это уже перебор е мое, Волк приятно удивил, но никак не выиграл бой, он уверенно забрал пятый раунд и третий раунд был очень близким и на этом все.
А Ислам? Первый раунд в лучшем случае на тоненького забрал. Второй уверенно, а четвёртый просто за то, что заодеялил Волка, без попыток удушающего и каких либо ударов. А подобных моментов, как у Волка в последние 1,5 минуты, у Ислама за весь бой не было даже близко. Забрать то скорее всего забрал, но в лучшем случае на тоненького
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий