Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды
В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого состоялся бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Махачев победил единогласным решением судей.
Поединок за клеткой обслуживали Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби.
Картлидж и Летэйби отдали Волкановски третий и пятые раунды, а Клири – только пятый.
Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год
Махачев в партере кроме пассивного контроля ничего не показал.. ни одного опасного (тем более, критичного) момента для Волка.. Не говоря уже об отменной защите от тек-даунов Волка..
Вот в стойке Махачев удивил.. особых провалов не было, но здесь больше из-за активности Волка..
Ничья была бы справедливей, с последующим новым боем..
и так во всех боевых видах спорта
В итоге: поиск таймера в 5 раунде