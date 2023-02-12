Махачев – о победе над Волкановски: «Он такой маленький, но такой жесткий. Мне нужно прибавлять»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о победе над Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.

Победу единогласным решением судей одержал Махачев (48-47, 48-47, 49-46).

«Он такой маленький, но такой жесткий оппонент. Спасибо, Алекс, спасибо. Очень хороший бой, много чего случилось до него, но мне был нужен тяжелый бой. Мне нужно прибавлять. Спасибо, Перт!» – сказал Махачев после боя.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей

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63 комментария

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hq91
Ответ summer-winter
Хабиб никогда не дрался против бойца такого уровня.
Он дрался с такими бойцами как Порье и МакГрегор, которые не уступали ему ни по росту, ни по весу. И переезжал их безоговорочно. Здесь и близко не было такого темпа в бою, который задавал Хабиб своим соперникам.
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Михаил Fishing
Отдавать п4п Исламу точно рановато! Это место заслужить надо, и не одной защитой на тоненького, а уверенным доминированием, как например у Хабиба было.
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Isa Babaev
Ответ summer-winter
Хабиб никогда не дрался против бойца такого уровня.
Ага, Порье, который зачистил дивизион, Конор двухкратный чемпион - шутки для тебя )
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Джон Джонон
Ответ Ученик Пепа
Смотришь на Махачева и понимаешь, насколько же монструозен был в партере Хабиб. Безусловно, у Ислама скорее всего лучшая борьба в легком весе, но даже при этом она на уровень ниже Хабибовской во всех компонентах
Махачев не многим слабее Хабиба в партере.. если вообще слабее..
Просто, такого противника как Волк, у Хабиба не было..
С тем же Тибау ооочень близкий бой..
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summer-winter
Ответ hq91
Этот бой показал, что Хабиб реально на другом уровне был. Прессинг, скорость, борьба и контроль лучше намного чем у Ислама.
Хабиб никогда не дрался против бойца такого уровня.
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alexander bakulin
Ответ Ученик Пепа
Смотришь на Махачева и понимаешь, насколько же монструозен был в партере Хабиб. Безусловно, у Ислама скорее всего лучшая борьба в легком весе, но даже при этом она на уровень ниже Хабибовской во всех компонентах
статистка говорит об обратном. статистически у ислама все показатели, кроме граунд энд паунда, лучше, чем у хабиба. успешность тейкдаунов, защита от тейкндаунов, контроль итд везде более внушительные проценты.
тут просто волк красавчиком себя показал, вот и всё. доказал, что его хорошая стата в борьбе, это тоже не случайность. не только против ортег и мендесов он чего-то может в партере, но и против ислама.
зря мы все волка недооценивали.
с такими сильными соперниками, как волк, хабиб по ходу не встечался.
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нерд халилович
Махачев получается уже > Федыра???
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За_909!
Ответ hq91
Этот бой показал, что Хабиб реально на другом уровне был. Прессинг, скорость, борьба и контроль лучше намного чем у Ислама.
Тут надо отдать должное уровню Волкановски.
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Арни Терминатор
Ответ skytent1
Махачев получше Хабиба в стойке будет пусть и борьба по слабее , он более универсален
Махачев пропускает а Хабиб нет.
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Максим Пузиков
Ответ Ученик Пепа
Смотришь на Махачева и понимаешь, насколько же монструозен был в партере Хабиб. Безусловно, у Ислама скорее всего лучшая борьба в легком весе, но даже при этом она на уровень ниже Хабибовской во всех компонентах
Согласен,Хабиб просто плита был.
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daniyar_zh
Ответ Aram Ambarsumyan
Ты кому здесь чешишь? Волкановски 2 раза Махачева в нокдаун отправлял за бой, лицо ему разбил, из его борьбы вообще без проблем выходил! Конечно и Ислам тоже хорошо попадал, и тейкдауны у него были! Но моему мнению выиграл Волкановски, даже элементарно вспомните 1,3,5 раунде Алекс чисто перебивал его, а в 5-ым раунде вообще уничтожил! Я не хейтер Ислама честно, я говорю что и у Ислама тоже хорошие моменты, но по моему мнению выиграл Алекс! Меня просто раздражает когда говорят ерунду всякую! Брат без обид, просто мнение своё высказался!
Арман ты что ли??
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Игорь Южный
Ответ Aram Ambarsumyan
Ты кому здесь чешишь? Волкановски 2 раза Махачева в нокдаун отправлял за бой, лицо ему разбил, из его борьбы вообще без проблем выходил! Конечно и Ислам тоже хорошо попадал, и тейкдауны у него были! Но моему мнению выиграл Волкановски, даже элементарно вспомните 1,3,5 раунде Алекс чисто перебивал его, а в 5-ым раунде вообще уничтожил! Я не хейтер Ислама честно, я говорю что и у Ислама тоже хорошие моменты, но по моему мнению выиграл Алекс! Меня просто раздражает когда говорят ерунду всякую! Брат без обид, просто мнение своё высказался!
В первом раунде Алекс сам в нокдаун улетел за сетку держался, так что легко можно было с него ещё и бал снимать в этом раунде.
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Алексей Тарлыков
Достойный поединок! Волк за счёт маленького роста, так сказать короткой базы вставал. Близкий бой, но даже если бы ничья, то пояс у Ислама остался бы
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Охотник на Сакурабу
Ответ Ученик Пепа
Смотришь на Махачева и понимаешь, насколько же монструозен был в партере Хабиб. Безусловно, у Ислама скорее всего лучшая борьба в легком весе, но даже при этом она на уровень ниже Хабибовской во всех компонентах
Лол, где его борьба была в бою с Тибао? На уровень ниже... легко говорить, когда твои соперники - ударнички с нулевой борьбой
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Brigande
Слишком сухой был , выжатый Ислам . В Абу Даби видимо легче прошла весогонка .
А так , уверен , в 77 он себя хорошо будет чувствовать . Кардио даже в таком состоянии хватило на 5 раундов .
Ну и давайте все же поуважительнее , это был бой против п4п , он не мог быть легким . Ничьи и тем более победы Алекса ту не может быть . Ислам более сбалансированный боец , чем Хабиб , но нет того процессинга и темпа , плюс держак у Хабиба из бетона был .
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mqh9pzrxgf
Ответ Мадина Уйгурова
Да. Хабиб как каток поднимал под себя, а из под Ислама легче встать, либо просто лежишь, а Ислам не может выйти на удушающий или гранд энд паунд. Есть куда прибавлять конечно Исламу. Но при этом в стойке он лучше Хабиба
В смысле не может выйти на болевой? Шутишь что ли? Просто у волка шеи по сути нет. Из-за достоинств одного, не стоит принижать другого
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zzzeeerrrooo
Ответ Aslan 233
Который оказался там случайно😂😂 из за случайных проигрышей Усмана и Адесаньи... и с учетом того что даже Макс Холовей показал с Волком больше чем Махачев... даже где то говорят что Холовей выиграл у Волка... с учетом всего этого Махачев не показал от слова совсем ничего...
Холовей отлетел с треском в двух боях их трех
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Aram Ambarsumyan
Ответ DonaldBrashear 2.0
в свете последних решений некоторых, думал, что и Ислама могут обокрасть, но хорошо, что судьи честно вынесли решение. Победа Ислама, не доминирующая конечно, но все же. Все, кто видит победу Алекса - просто ведутся на его опушенные руки, эмоции, слова в октагоне и все такое, на шоу короче. А так, Ислам и ударов больше нанес и точнее был, и контроль в партере был. Чем-то бой Блахович - Адесанья напомнило. А так, понятно, что Ислам не Хабиб, нет у него такого же мощного прессинга, когда соперники буквально не могли дышать, и постоянно чувствовали угрозу и пятились назад. А так, с радостью бы реванши посмотрел, было бы интересно
Ты кому здесь чешишь? Волкановски 2 раза Махачева в нокдаун отправлял за бой, лицо ему разбил, из его борьбы вообще без проблем выходил! Конечно и Ислам тоже хорошо попадал, и тейкдауны у него были! Но моему мнению выиграл Волкановски, даже элементарно вспомните 1,3,5 раунде Алекс чисто перебивал его, а в 5-ым раунде вообще уничтожил! Я не хейтер Ислама честно, я говорю что и у Ислама тоже хорошие моменты, но по моему мнению выиграл Алекс! Меня просто раздражает когда говорят ерунду всякую! Брат без обид, просто мнение своё высказался!
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alexander bakulin
Ответ simplehumble
Лучший боец это Джон Джонс
джонс джонс это допингист, а не боец. стероидный мошенник, трижды пойманный за руку
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Aslan 233
Ответ zzzeeerrrooo
Чем же? Он первый номер рейтинга вне зависимости от весовой
Который оказался там случайно😂😂 из за случайных проигрышей Усмана и Адесаньи... и с учетом того что даже Макс Холовей показал с Волком больше чем Махачев... даже где то говорят что Холовей выиграл у Волка... с учетом всего этого Махачев не показал от слова совсем ничего...
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armageddon123456
Ответ Makmerfi
Прибавлять нужно однозначно. И возможно идти в полусредний. В более комфортный вес. До Хабиба пока далеко. Волк - великолепен.
Да не особо далеко. Если Ислам спргрессирует ещё немного в стойке - будет просто страшный универсал. Хабиб то в основном про борьбу. И не надо решать что у Ислама с борьбой все плохо после этого боя - просто как кто то тут выразился, Алекс натурально мутант, зверь, машина - как угодно можно называть - вообще дури и мастерства там немерянно, и пройти его стоит очень дорого, гораздо дороже, чем Оливейру
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Andry 72
Ответ Ученик Пепа
Смотришь на Махачева и понимаешь, насколько же монструозен был в партере Хабиб. Безусловно, у Ислама скорее всего лучшая борьба в легком весе, но даже при этом она на уровень ниже Хабибовской во всех компонентах
Ты судишь только по последнему бою Ислама,хотя он до этого просто вдавливал всех своих соперников в пол, у него борьба точно не хуже Хабиба,надо отдать должное этому мощному физически Волконовскому,с мощной шеей,ногами,очень неудобный для борьбы оппонент,у Хабиба таких соперников не было
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Misha Lepekhov
Ответ simplehumble
Лучший боец это Джон Джонс
Который уже 3+ года как не дерётся, и был дважды дисквалифицирован за допинг. Лол. Обожаю Джона, он легенда и самый талантливый боец в истории спорта, но знатно засрал своё наследие.
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Mr Heisenberg
Ответ Ussaev M
не ожидал что даст бой чемпиону в не своей весовой категории. у него получилось намного лучше чем у Адесаньи против Блаховича.
Адесанья был прилично меньше поляка, а здесь я лично не увидел разницы в габаритах, ну рост естественно, но не он решает в октагоне.
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гилберт
Перт Ян.
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