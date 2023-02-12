Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о победе над Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.

Победу единогласным решением судей одержал (48-47, 48-47, 49-46).

«Он такой маленький, но такой жесткий оппонент. Спасибо, Алекс, спасибо. Очень хороший бой, много чего случилось до него, но мне был нужен тяжелый бой. Мне нужно прибавлять. Спасибо, Перт!» – сказал Махачев после боя.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей

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