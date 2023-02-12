Махачев – о победе над Волкановски: «Он такой маленький, но такой жесткий. Мне нужно прибавлять»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о победе над Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.
Победу единогласным решением судей одержал Махачев (48-47, 48-47, 49-46).
«Он такой маленький, но такой жесткий оппонент. Спасибо, Алекс, спасибо. Очень хороший бой, много чего случилось до него, но мне был нужен тяжелый бой. Мне нужно прибавлять. Спасибо, Перт!» – сказал Махачев после боя.
Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей
Просто, такого противника как Волк, у Хабиба не было..
С тем же Тибау ооочень близкий бой..
тут просто волк красавчиком себя показал, вот и всё. доказал, что его хорошая стата в борьбе, это тоже не случайность. не только против ортег и мендесов он чего-то может в партере, но и против ислама.
зря мы все волка недооценивали.
с такими сильными соперниками, как волк, хабиб по ходу не встечался.
А так , уверен , в 77 он себя хорошо будет чувствовать . Кардио даже в таком состоянии хватило на 5 раундов .
Ну и давайте все же поуважительнее , это был бой против п4п , он не мог быть легким . Ничьи и тем более победы Алекса ту не может быть . Ислам более сбалансированный боец , чем Хабиб , но нет того процессинга и темпа , плюс держак у Хабиба из бетона был .