Волкановски – о битве взглядов с Махачевым: «Уверен, он почувствовал мои пушки»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился деталями битвы взглядов с Исламом Махачевым, с которым он подерется за титул в легком весе в ночь на 12 февраля.

«Он выглядел значительно стройнее, чем был даже пару дней назад, и я напомнил ему, что сегодня его ждет убийственная весогонка.

Он спросил меня: «Как сам? Все хорошо?», и я такой: «Не беспокойся, я силен как никогда», и тогда он решил меня потрогать. Уверен, он почувствовал мои пушки. Понимаете, о чем я?

А потом нам дали пояса, и он сказал: «У тебя фейковый пояс», типа: «Здесь я чемпион, а не ты», а я ответил: «Не переживай, скоро я стану двойным чемпионом».

В общем, это был дружеский обмен колкостями – пикировка что надо. Мне все понравилось – энергия и публика были потрясающими», – сказал Волкановски.

Волкановски призвал австралийцев не освистывать Махачева: «Я тоже часто выступаю за границей, так что проявите уважение»

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2 комментария

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Рашид Мурзаев
Хороши !!!
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Валерий Асанов
Молодцы парни,пускай победит сильнейший......
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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