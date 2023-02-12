Волкановски – о проигрыше Махачеву: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отдал должное Исламу Махачеву, которому австралиец уступил в поединке за титул в легком весе единогласным решением судей.
«Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю.
Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях я мог выжать больше, отнесся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой.
Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне может быть стоило уважить его ударку, потому что он довел несколько ударов», – сказал Волкановски.
Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды
Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев
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