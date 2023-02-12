Волкановски – о проигрыше Махачеву: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отдал должное Исламу Махачеву, которому австралиец уступил в поединке за титул в легком весе единогласным решением судей.

«Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю.

Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях я мог выжать больше, отнесся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой.

Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне может быть стоило уважить его ударку, потому что он довел несколько ударов», – сказал Волкановски.

Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды

Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев

 

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25 комментариев

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realsila
Ответ Михаил Fishing
Махачев обещал вырубить Волка, но слово не сдержал даже близко.
2 раза Волка пошатнцли, один раз он вообще бежал
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Dmitry Shaolin
Ответ Мадина Уйгурова
Мы недооценили стойку Ислама и борьбу Алекса. Два из трёх сильнейших бойца в ММА, (Джон Джонс естественно)
Махачев и в тысячу сильнейших не входит.
0
-5
-5
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Dmitry Shaolin
Ответ HI MARS
Несите Исламу Джона Джонса!
смешно
0
-1
-1
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Михаил Fishing
Махачев обещал вырубить Волка, но слово не сдержал даже близко.
0
0
0
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Валерий Асанов
Респект "Волку"за потрясающий бой!!!Настоящий чемпион UFC!!!Не дал Исламу не на секунду расслабиться ..
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нерд халилович
Ответ Сергей Скляров
Одеяло победил. Но Алекс тоже хорош👍
А японский имитатор проиграл 👍🏼
0
-1
-1
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Agamyrat Agamyradow
Ответ evil
Да конечно сам, Ислам просто рядом постоял
💪😁😁😁
+2
0
+2
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Сергей Скляров
Одеяло победил. Но Алекс тоже хорош👍
0
-2
-2
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Fair_play
Действительно, не ожидал от Алекса такой прыти в борьбе, думал Махачев его залежит
0
0
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HI MARS
Несите Исламу Джона Джонса!
+5
-2
+3
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неВолкЛарсен
3:2 в пользу Ислама,тем кто меня минусил за это привет 👋…вопрос же в другом…Ислам одеялил Волка в 4 раунде аки Стерлинг Петруху во 2 бою,при этом не нанося урона ,тут нужно пересматривать правила,то за тычок один единственный в раунде дают 10:8(Морено Фигередо 3 сбивал с ног мекса вообще без опасности оного на КО) то вот за такое лежание «с потенциальной угрозой» удушающего 10:9,хотя Волк и из такой позиции набрасывал удары и опасности сильно и не ощущал
+3
-3
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Isa Babaev
Ответ Jhon Jhon
Волк, твоя борьба на много лучше, там обычное одеяло за счёт весогонки, а ты настоящий боец, будь этот бой не в клетке, то средневеса не было бы и шанса!
Лови минус
+2
-2
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Angusht_17
очень удивил, дрался первым номером
характер безумный и это очень важно. оливейра выходил бояться, Алекс вышел забирать вот и разница
+9
-1
+8
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Jhon Jhon
Волк, твоя борьба на много лучше, там обычное одеяло за счёт весогонки, а ты настоящий боец, будь этот бой не в клетке, то средневеса не было бы и шанса!
+8
-11
-3
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Мадина Уйгурова
Мы недооценили стойку Ислама и борьбу Алекса. Два из трёх сильнейших бойца в ММА, (Джон Джонс естественно)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
Один не оценил борьбу, другой не оценил ударку
+19
0
+19
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evil
Ответ Герман Сергеевич
по сути волк сам проиграл, боялся проходов и из-за этого не навязывал свой темп и уровень.
Да конечно сам, Ислам просто рядом постоял
+38
-1
+37
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sanek maloi
Ислам, завершай, уходи на пике)))
+1
-3
-2
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romancureman
Ответ evil
Ага, победа поражением
да да, с языка сняли
+6
-2
+4
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Герман Сергеевич
по сути волк сам проиграл, боялся проходов и из-за этого не навязывал свой темп и уровень.
+1
-7
-6
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Steeldragon
Ответ Максим Ачкасов
Да тут никто и подумать не мог, что Волк хорош так в защите
как никто,все твердили,что Исламу не так легко будет его держать,даже тот же Кормье,но Ислам думал сможет сломать его за счет Физухи,но даже тут Волкановски ему не уступал
+3
-4
-1
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Angusht_17
очень удивил, дрался первым номером
+2
-2
0
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evil
Ответ нерд халилович
Этот бой больше поднял акции Волка чем Ислама, не уверен что какой-либо другой чемп составит такую конкуренцию за пояс наверху находящемуся....
Ага, победа поражением
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нерд халилович
Этот бой больше поднял акции Волка чем Ислама, не уверен что какой-либо другой чемп составит такую конкуренцию за пояс наверху находящемуся....
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ачкасов
Да тут никто и подумать не мог, что Волк хорош так в защите
+22
-1
+21
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