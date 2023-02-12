Чемпион UFC в полулегком весе отдал должное , которому австралиец уступил в поединке за титул в легком весе единогласным решением судей.

«Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю.

Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях я мог выжать больше, отнесся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой.

Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне может быть стоило уважить его ударку, потому что он довел несколько ударов», – сказал Волкановски.

Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды

Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев