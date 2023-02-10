Исмаилов пожелал Махачеву победы над Волкановски: «Никогда не думал, что скажу такое: разнеси лысого, брат»

Российский боец смешанного стиля обратился к чемпиону в легком весе .

В ночь на 12 февраля Махачев проведет титульный бой против в главном событии UFC 284.

«Не думал, что я когда-нибудь это скажу но… разнеси лысого, брат! Иншааллах, победа, гааааз», – написал Исмаилов в соцсетях.

Оливейра назвал условие для победы Волкановски: «Если он смешает удары ногами со скоростью, то нокаутирует Махачева»

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