Исмаилов пожелал Махачеву победы над Волкановски: «Никогда не думал, что скажу такое: разнеси лысого, брат»
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.
В ночь на 12 февраля Махачев проведет титульный бой против Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.
«Не думал, что я когда-нибудь это скажу но… разнеси лысого, брат! Иншааллах, победа, гааааз», – написал Исмаилов в соцсетях.
Оливейра назвал условие для победы Волкановски: «Если он смешает удары ногами со скоростью, то нокаутирует Махачева»
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