Исмаилов пожелал Махачеву победы над Волкановски: «Никогда не думал, что скажу такое: разнеси лысого, брат»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Магомед Исмаилов Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

В ночь на 12 февраля Махачев проведет титульный бой против Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.

«Не думал, что я когда-нибудь это скажу но… разнеси лысого, брат! Иншааллах, победа, гааааз», – написал Исмаилов в соцсетях.

Оливейра назвал условие для победы Волкановски: «Если он смешает удары ногами со скоростью, то нокаутирует Махачева»

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4 комментария

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Kurban Babayev
во сколько по Москве?
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daiv18
Скоро хваленые бойцы запада совсем потеряются на фоне парней из Казахстана, и регионов Кавказа, борьба и самбо доминируют. Юфс пора прекратить подписывать бойцов из России, бьет по спортивной составляющей большинства их бойцов не из СНГ
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Kanan Jarrus
ну поддержка лысого ноунейма из россии точно поможет раскрутить бой двух чемпионов юфс
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Ussaev M
погоняй его как следует))
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