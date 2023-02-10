Махачев – о популярности ММА в Дагестане: «Мою победу будут праздновать очень долго»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что уверен в победе над .

Напомним, что бой за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) в главном событии UFC 284.

«Мечта каждого бойца – стать первым номером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Смешанные единоборства очень популярны в Дагестане, в России. Мою победу будут праздновать очень долго», – сказал Махачев.

Исмаилов пожелал Махачеву победы над Волкановски: «Никогда не думал, что скажу такое: разнеси лысого, брат»