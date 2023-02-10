Махачев – о популярности ММА в Дагестане: «Мою победу будут праздновать очень долго»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что уверен в победе над Алексом Волкановски.

Напомним, что бой за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) в главном событии UFC 284.

«Мечта каждого бойца – стать первым номером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Смешанные единоборства очень популярны в Дагестане, в России. Мою победу будут праздновать очень долго», – сказал Махачев.

Исмаилов пожелал Махачеву победы над Волкановски: «Никогда не думал, что скажу такое: разнеси лысого, брат»

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