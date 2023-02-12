Умар Нурмагомедов – после поражения Тухугова: «Бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей»
Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о судьях после поражения Зубайры Тухугова от Элвеса Бреннера. Тухугов проиграл дебютанту промоушена раздельным решением судей на UFC 284.
«При всем уважении к UFC, бойцы проходят через многое, чтобы оказаться там, где они есть, и драться. Они заслуживают квалифицированных и справедливых судей», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.
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Кто и когда скулил, не умея проигрывать, я бы тебе сказал, но не буду))
Но заканчивать нужно ему, согласен. Что он и сделает , скорее всего.
P.s. Хотя что я тут пытаюсь объяснить человеку, который коверкает фамилии 🤦♂️
Сразу скулёж