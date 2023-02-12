Умар Нурмагомедов – после поражения Тухугова: «Бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей»

Теги UFC MMA Зубайра Тухугов Умар Нурмагомедов UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о судьях после поражения Зубайры Тухугова от Элвеса Бреннера. Тухугов проиграл дебютанту промоушена раздельным решением судей на UFC 284.

«При всем уважении к UFC, бойцы проходят через многое, чтобы оказаться там, где они есть, и драться. Они заслуживают квалифицированных и справедливых судей», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Ранее Тухугов не сделал вес и отдаст 30% гонорара сопернику.

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14 комментариев

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Ragnar.lothbrock
Два Раунда железно забрал, у зубайры было намного больше ударов достигших цель. Но тут юфс сделали ставку на бреннера, так как перспективы у него больше чем у тухугова
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Всем мир
Ответ Isa Babaev
А где он тогда готовился ? Он с ними постоянно тусуется
Лагерь был другой у него.
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Isa Babaev
Ответ Всем мир
Я не его фанат , он довольно безответственный , но я не заметил ничего, что могло бы опозорить кого-либо , кроме него самого. К тому же он вообще готовился не в команде Хабиба
А где он тогда готовился ? Он с ними постоянно тусуется
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Всем мир
Ответ Isa Babaev
Он всю команду Хабиба позорит, проиграл дебютанту
Я не его фанат , он довольно безответственный , но я не заметил ничего, что могло бы опозорить кого-либо , кроме него самого. К тому же он вообще готовился не в команде Хабиба
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Всем мир
Ответ Анри Карлайл
Проигрывать вообще не умеют. Сразу скулёж
Посетил твой профиль, мне перехотелось что-либо тебе объяснять. Человек в каждом комменте ищет расизм или нацизм, хотя сам ничем не отличается.
Кто и когда скулил, не умея проигрывать, я бы тебе сказал, но не буду))
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Isa Babaev
Ответ Всем мир
Во-первых, он чеченец. Во-вторых, что бы у него ни было с весом, решение было довольно таки спорным. Ну а в третьих , кроме тебя самого тебя никто не позорит. Но заканчивать нужно ему, согласен. Что он и сделает , скорее всего. P.s. Хотя что я тут пытаюсь объяснить человеку, который коверкает фамилии 🤦‍♂️
Он всю команду Хабиба позорит, проиграл дебютанту
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Elkorazon01
Ответ Spirt Ru
Тупугогу заканчивать нужно. Незачем русский народ позорить,хоть он и Даг,но для иностранцев мы все русские.
Китаянка не позорит? Сбежала с боя без причины
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Всем мир
Ответ Spirt Ru
Тупугогу заканчивать нужно. Незачем русский народ позорить,хоть он и Даг,но для иностранцев мы все русские.
Во-первых, он чеченец. Во-вторых, что бы у него ни было с весом, решение было довольно таки спорным. Ну а в третьих , кроме тебя самого тебя никто не позорит.
Но заканчивать нужно ему, согласен. Что он и сделает , скорее всего.

P.s. Хотя что я тут пытаюсь объяснить человеку, который коверкает фамилии 🤦‍♂️
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Николай Шишканов
Ответ Spirt Ru
Тупугогу заканчивать нужно. Незачем русский народ позорить,хоть он и Даг,но для иностранцев мы все русские.
чечен
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NHNF
Бойцы проходят через многое, а этот бездарь даже поднявшись в весовой не смог сделать вес.
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Aram Ambarsumyan
Я думаю всё было справедливо!
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Анри Карлайл
Проигрывать вообще не умеют.
Сразу скулёж
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ugmyanswer
тухугов заслуживает смачного пендаля
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Spirt Ru
Тупугогу заканчивать нужно. Незачем русский народ позорить,хоть он и Даг,но для иностранцев мы все русские.
+2
-5
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