Умар Нурмагомедов – после поражения Тухугова: «Бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о судьях после поражения от Элвеса Бреннера. Тухугов проиграл дебютанту промоушена раздельным решением судей на UFC 284.

«При всем уважении к UFC, бойцы проходят через многое, чтобы оказаться там, где они есть, и драться. Они заслуживают квалифицированных и справедливых судей», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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