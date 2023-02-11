Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову: «Вперед, братья»

обратился к и , которые подерутся на UFC 284 в Австралии.

«Вперед, братья», – подписал совместное фото Хабиб. Сам он не прилетел на турнир.

Ранее Тухугов не сделал вес, но подерется против легковеса Элвеса Бреннера.

Главное событие UFC 284 – бой Махачева и Алекса Волкановски за пояс чемпиона в легком дивизионе.

Бои основного карда пройдут 12 февраля и начнутся в 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?