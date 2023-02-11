Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову: «Вперед, братья»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Ислам Махачев UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову, которые подерутся на UFC 284 в Австралии.

«Вперед, братья», – подписал совместное фото Хабиб. Сам он не прилетел на турнир.

Ранее Тухугов не сделал вес, но подерется против легковеса Элвеса Бреннера.

Главное событие UFC 284 – бой Махачева и Алекса Волкановски за пояс чемпиона в легком дивизионе.

Бои основного карда пройдут 12 февраля и начнутся в 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Опрос

Ислам Махачев – Алекс Волкановски: кто победит в титульнике?
2488 голосов
Махачев
71%
Ислам Махачев
Волкановски
29%
Александр Волкановски

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3 комментария

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sanek maloi
Ответ Kanan Jarrus
Махачев в логове Волкановски на глазах его болельщиков, почти как Хабиб унизивший чикена в Лас Вегасе
Барашка уже приготовил, чтобы отпраздновать?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Махачев в логове Волкановски на глазах его болельщиков, почти как Хабиб унизивший чикена в Лас Вегасе
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Хабиб, если братишка так хочет до сих пор драться, забери уже Зубайру к себе в игл фси, чего он гасе только мучается.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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