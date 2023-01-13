У Зубайры Тухугова сменился соперник на UFC 284

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Зубайра Тухугов UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Джоэль Альварес не сможет подраться с Зубайрой Тухуговым на UFC 284 из-за травмы, полученной в процессе подготовки.

Новым соперником россиянина станет бразилец Элвес Бреннер.

Тухугов в последнем поединке с октябре 2021-го победил единогласным решением судей Рикардо Рамоса. Для Бреннера этот бой станет дебютным в UFC.

UFC 284 состоится 11 февраля в австралийском Перте. Главным событием вечера станет бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

Бои Махачев – Волкановски и Павлович – Нганну в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии Sherdog

Опубликован официальный постер турнира UFC 284

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