Тухугов не жалеет о драке команд Хабиба и Конора: «Добавить надо было еще»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Зубайра Тухугов Хабиб — Конор Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Зубайра Тухугов поделился воспоминаниями о драке между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора 7 октября 2018 года.

– У вас в соцсетях много отметок с видео той самой потасовки с командой Конора. О чем думаете, когда видите эти кадры?

– Ну, я тогда… У меня тоже был назначен бой через две недели. Сильно хотел драться и себя пытался контролировать. Тогда и бой не состоялся, и я думал: «Как так получилось…». Все произошло, как и должно было быть.

– На видео было видно, что и Ислам Махачев пытался в тот момент прорваться в октагон, но, кажется, поскользнулся, и это, по сути, спасло его от дисквалификации. Получается, повезло ему?

– Да, повезло ему чуть-чуть. Сетку перепрыгнуть – это большая ошибка. Нельзя категорически этого делать. А я туда запрыгнул.

– Но все же не жалеете ни о чем?

– Зачем жалеть? Нет конечно. Добавить надо было еще.

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8 комментариев

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Т Исмаил.
Ответ sanek maloi
Конор после тяжелейшего боя, толпе Хабиба ещё чапалахи отписал) Тухугов одним из первых отхватил, гордиться должен)))
конора и в бою и после отмудохали в одну калитку если честно,но попал лишь раз,когда сбоку подбежал.
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Люблю Марго Робби
Согласен мало Конор вам раздал, хотя для вашего пожизненного позора хватает
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0
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Т Исмаил.
Ответ Мага осторожный
а что ему жалеть то, толпой у них прыгать на одного это национальная традиция
угу ,обрив головы
0
0
0
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Т Исмаил.
Ответ justburn
И получил, напав со спины
ничего он не получил,сам успел втащить по затылку
0
0
0
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sanek maloi
Конор после тяжелейшего боя, толпе Хабиба ещё чапалахи отписал) Тухугов одним из первых отхватил, гордиться должен)))
+3
-1
+2
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justburn
Ответ Los Galácticos
Это был самый звёздный час в карьере Тухугова, вышел на махач против Конора
И получил, напав со спины
+11
0
+11
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Мага осторожный
а что ему жалеть то, толпой у них прыгать на одного это национальная традиция
+9
-3
+6
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Los Galácticos
Это был самый звёздный час в карьере Тухугова, вышел на махач против Конора
+4
-1
+3
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