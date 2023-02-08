Тухугов не жалеет о драке команд Хабиба и Конора: «Добавить надо было еще»

Боец UFC Зубайра Тухугов поделился воспоминаниями о драке между командами и 7 октября 2018 года.

– У вас в соцсетях много отметок с видео той самой потасовки с командой Конора. О чем думаете, когда видите эти кадры?

– Ну, я тогда… У меня тоже был назначен бой через две недели. Сильно хотел драться и себя пытался контролировать. Тогда и бой не состоялся, и я думал: «Как так получилось…». Все произошло, как и должно было быть.

– На видео было видно, что и Ислам Махачев пытался в тот момент прорваться в октагон, но, кажется, поскользнулся, и это, по сути, спасло его от дисквалификации. Получается, повезло ему?

– Да, повезло ему чуть-чуть. Сетку перепрыгнуть – это большая ошибка. Нельзя категорически этого делать. А я туда запрыгнул.

– Но все же не жалеете ни о чем?

– Зачем жалеть? Нет конечно. Добавить надо было еще.

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