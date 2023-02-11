Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику

Перед UFC 284 в Австралии состоялась церемония взвешивания. показал 71,44 кг и не уложился в вес.

Несмотря на результат взвешивания, Тухугов дебютирует в легком дивизионе, но отдаст сопернику Элвесу Бреннеру 30% от гонорара.

Тухугов выступал в полулегком дивизионе, где за пять последних боев два раза победил, два – проиграл, один – завершил вничью.

Махачев оказался тяжелее Волкановски перед титульным боем на UFC 284

Взвешивание перед UFC 284: Махачев тяжелее Волкановски, Эмметт и Родригес показали одинаковый вес