Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику

Теги UFC MMA Зубайра Тухугов UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Перед UFC 284 в Австралии состоялась церемония взвешивания. Зубайра Тухугов показал 71,44 кг и не уложился в вес.

Несмотря на результат взвешивания, Тухугов дебютирует в легком дивизионе, но отдаст сопернику Элвесу Бреннеру 30% от гонорара.

Тухугов выступал в полулегком дивизионе, где за пять последних боев два раза победил, два – проиграл, один – завершил вничью.

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2 комментария

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Александр Степанов
Хабиб: Зуба, у тебя большой вес
Зуба: У меня вес как у Ислама, все ок
Итог: …
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
тухугов - гротескный персонаж
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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