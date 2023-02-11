Тактаров – об отсутствии Уайта на взвешивании Махачева и Волкановски: «У него уже рвотный рефлекс от этих мероприятий»

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с отсутствием президента UFC Даны Уайта на церемонии взвешивания перед титульным боем между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Уайт не приехал на взвешивание? Мне кажется, у него уже рвотный рефлекс от этих мероприятий. По его последним высказываниям можно сделать вывод, что ему это все надоело», – сказал Тактаров.

Махачев и Волкановски подерутся за пояс в легком весе на UFC 284 в Австралии. Перед боем они оба сдали вес: Махачев оказался тяжелее на 200 граммов.

Бой пройдет 12 февраля и начнется не раньше 07:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?