Тактаров – об отсутствии Уайта на взвешивании Махачева и Волкановски: «У него уже рвотный рефлекс от этих мероприятий»

Теги UFC Олег Тактаров Дана Уайт MMA UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с отсутствием президента UFC Даны Уайта на церемонии взвешивания перед титульным боем между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Уайт не приехал на взвешивание? Мне кажется, у него уже рвотный рефлекс от этих мероприятий. По его последним высказываниям можно сделать вывод, что ему это все надоело», – сказал Тактаров.

Махачев и Волкановски подерутся за пояс в легком весе на UFC 284 в Австралии. Перед боем они оба сдали вес: Махачев оказался тяжелее на 200 граммов.

Бой пройдет 12 февраля и начнется не раньше 07:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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Ислам Махачев – Алекс Волкановски: кто победит в титульнике?
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Махачев
71%
Ислам Махачев
Волкановски
29%
Александр Волкановски

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1 комментарий

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BAI
Просто проявил неуваженик к Исламу. Белый же злыдень злопамятный, обиделся что его упрекнули в плохой раскрутке.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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