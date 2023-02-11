Махачев оказался тяжелее Волкановски перед титульным боем на UFC 284

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания. В главном бою встретятся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

Волкановски первым встал на весы и показал 70,08 кг. Вес Махачева – 70,3 кг. Оба бойца уложились в весовую категорию.

Бой между Махачевым и Волкановски за пояс чемпиона легкого веса пройдет 12 февраля.

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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3 комментария

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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Уже еле еле вес делает
Следующая защита будет опять с читами на взвешивании в абудаби
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Serik86
Ждём с победой.
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Azat Muratbaev
аллах акбар пояс, честь и победу на Родину к понидельнику иншаллах
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