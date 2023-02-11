Махачев оказался тяжелее Волкановски перед титульным боем на UFC 284

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания. В главном бою встретятся и .

Волкановски первым встал на весы и показал 70,08 кг. Вес Махачева – 70,3 кг. Оба бойца уложились в весовую категорию.

Бой между Махачевым и Волкановски за пояс чемпиона легкого веса пройдет 12 февраля.

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Новый соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете