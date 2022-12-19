Марлон Вера – Петру Яну: «Хватит плакать! Лучший способ все исправить – вернуться и постараться победить»

Эквадорский боец UFC Марлон Вера дал совет Петру Яну, который в последнем поединке проиграл раздельным решением судей ’Мэлли.

«Парень с самым высоким рейтингом и большим именем прямо сейчас – это Петр Ян. Я пытался получить бой с ним, но этот недоумок продолжает плакаться UFC о судействе и о том, что он должен был победить.

Ты хочешь победить? Тогда возьми и прикончи своего соперника! Возможно, он не воспринимал бой с О’Мэлли всерьез, потому что дрался с забавным парнем. Но оказалось, что забавный парень тоже умеет драться.

Я слышал, что он все еще плачется из-за решения. Типа: «Я должен был победить, да пошли вы все...». Знаете, он плачет как мелкая сучка.

Хватит плакать! Лучший способ все исправить – вернуться и постараться победить. Я был на его месте, меня ограбили в поединке против Сонга Ядонга, но я не тратил силы на плач и жалобы», – сказал Вера.

О’Мэлли попросил буррито у Сехудо, он ответил: «Я сделаю одно для Петра Яна, но судьи отдадут его тебе»

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год