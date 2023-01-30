Шон О’Мэлли: «Волкановски сможет остановить Махачева. Он мастер своего стиля»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Шон О'Мэлли Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 287 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шон О’Мэлли уверен в преимуществе Алекса Волкановски в бою с Исламом Махачевым.

«Это очень интересный бой. Каким он будет? Люди говорят, что Волкановски маленького роста, но он мастер своего стиля.

Он привык быть ниже ростом, чем его соперники, и он такой крепкий... Думаю, Махачеву будет сложно повалить его и удерживать в партере.

Если кто и сможет остановить Ислама, так это Алекс», – считает О’Мэлли.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 287 в австралийском Перте.

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5 комментариев

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Ноябрьский Набат
Ответ Фрэнк Канистра
Ортега его за малым не придушил, хотя у Ортеги контроль гораздо хуже Ислама. Вообще не удивлюсь если будет как и с Оливейрой: все ожидают суперконкурентный бой, самый сложный в карьере у Ислама, но по итогу Махачев просто переедет Волка без шансов за пару раундов. Да, Волк крепкий и коренастый парень, что вроде как подразумевает что он может хорошо вставать после переводов и его сложнее будет перевести, но мне кажется что с таким уровнем борьбы он никогда не встречался в жизни и это не на тренируешь за 4 месяца - это нереально.
Это верно, но есть ещё один фактор, что Ислам только стал чемпом и не было защит и у него длинный план,боёв так на 5, потерять который он не может! А Волк уже сытый, он защищал титул ни раз. Это очень психологический фактор. Очень.
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Олег Ринкевич
Ответ Фрэнк Канистра
Ортега его за малым не придушил, хотя у Ортеги контроль гораздо хуже Ислама. Вообще не удивлюсь если будет как и с Оливейрой: все ожидают суперконкурентный бой, самый сложный в карьере у Ислама, но по итогу Махачев просто переедет Волка без шансов за пару раундов. Да, Волк крепкий и коренастый парень, что вроде как подразумевает что он может хорошо вставать после переводов и его сложнее будет перевести, но мне кажется что с таким уровнем борьбы он никогда не встречался в жизни и это не на тренируешь за 4 месяца - это нереально.
А что если махачев победил оливейру только благодаря советам Хабиба и теперь без его контроля налажает?
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Фрэнк Канистра
Ортега его за малым не придушил, хотя у Ортеги контроль гораздо хуже Ислама. Вообще не удивлюсь если будет как и с Оливейрой: все ожидают суперконкурентный бой, самый сложный в карьере у Ислама, но по итогу Махачев просто переедет Волка без шансов за пару раундов. Да, Волк крепкий и коренастый парень, что вроде как подразумевает что он может хорошо вставать после переводов и его сложнее будет перевести, но мне кажется что с таким уровнем борьбы он никогда не встречался в жизни и это не на тренируешь за 4 месяца - это нереально.
+4
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+4
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dadahandadahan3@gmail.com
65/35 пользу Ислама
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Тосканский Дьявол
Шон, зачем ты избил нашего мастера спорта в стойке?
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-4
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