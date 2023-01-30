Шон О’Мэлли: «Волкановски сможет остановить Махачева. Он мастер своего стиля»
Боец UFC Шон О’Мэлли уверен в преимуществе Алекса Волкановски в бою с Исламом Махачевым.
«Это очень интересный бой. Каким он будет? Люди говорят, что Волкановски маленького роста, но он мастер своего стиля.
Он привык быть ниже ростом, чем его соперники, и он такой крепкий... Думаю, Махачеву будет сложно повалить его и удерживать в партере.
Если кто и сможет остановить Ислама, так это Алекс», – считает О’Мэлли.
Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 287 в австралийском Перте.
Махачев про габариты Волкановски: «У меня преимущество в дистанции»
Алекс Волкановски: «У Махачева есть недостатки, которыми можно воспользоваться»
5 комментариев