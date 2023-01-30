Шон О’Мэлли: «Волкановски сможет остановить Махачева. Он мастер своего стиля»

Боец UFC Шон О’Мэлли уверен в преимуществе в бою с .

«Это очень интересный бой. Каким он будет? Люди говорят, что Волкановски маленького роста, но он мастер своего стиля.

Он привык быть ниже ростом, чем его соперники, и он такой крепкий... Думаю, Махачеву будет сложно повалить его и удерживать в партере.

Если кто и сможет остановить Ислама, так это Алекс», – считает О’ .

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 287 в австралийском Перте.

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