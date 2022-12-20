О’Мэлли считает себя круче Пимблетта: «Я дрался с Петром Яном – убийцей номер один»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сравнил себя с .

«Чувак, я дрался с Петром Яном – убийцей номер один. Джаред Гордон хорош, но даже не сравнивайте его уровень и уровень Яна.

Мне любопытно пересмотреть этот бой Гордона и Пимблетта. Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах.

Но, пересмотрев бой Гордона и Пэдди, отдадите ли вы победу Пэдди?» – сказал О’Мэлли.

Добер хочет бой с Пимблеттом: «Это было бы интересно, но Дэйна Уайт и UFC этого не допустят»

О’Мэлли попросил буррито у Сехудо, он ответил: «Я сделаю одно для Петра Яна, но судьи отдадут его тебе»