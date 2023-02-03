Хирн сомневается, что Усик и Фьюри подерутся в апреле

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что дата поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может быть перенесена.

Ранее со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что боксеры должны встретиться на ринге 29 апреля.

«Задержка происходит из-за требований бойцов. Конечно же, нужно также дождаться завершения Рамадана. Из-за этого сорвалась дата в марте.

Я не уверен, что бой состоится в апреле. Возможно, он пройдет позже, но я надеюсь, что этот поединок состоится», – сказал Хирн.

Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»

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