Уайлдер про бой Усик – Фьюри: «Победит тот, кто будет больше жульничать»
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Не знаю, кто победит. Это бой, в котором шансы 50 на 50. Все зависит от того, кто будет больше жульничать.
Что есть то есть. Исход зависит от того, кто жестче обманет», – сказал Уайлдер.
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