Уайлдер про бой Усик – Фьюри: «Победит тот, кто будет больше жульничать»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство между и .

«Не знаю, кто победит. Это бой, в котором шансы 50 на 50. Все зависит от того, кто будет больше жульничать.

Что есть то есть. Исход зависит от того, кто жестче обманет», – сказал Уайлдер.

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