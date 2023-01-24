Уайлдер про бой Усик – Фьюри: «Победит тот, кто будет больше жульничать»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Не знаю, кто победит. Это бой, в котором шансы 50 на 50. Все зависит от того, кто будет больше жульничать.

Что есть то есть. Исход зависит от того, кто жестче обманет», – сказал Уайлдер.

Усик – Фьюри: «Пузо, посмотри, что я кушаю. Ты следующий»

Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikas7
Ответ alekseimetr
1 на 99. Усику повезёт, если Фьюри поскользнётся и случайно налетит на его кулак.
Ты к крымчанину явно предвзят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alekseimetr
1 на 99. Усику повезёт, если Фьюри поскользнётся и случайно налетит на его кулак.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marat Iakhin
Ответ Johnny Walker
Део Красава опять старую песню запел, его вырубили честно, пару раз.
Джоннии Уокера тоже вырубали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Johnny Walker
Део Красава опять старую песню запел, его вырубили честно, пару раз.
Я бы попридержал такие комментарии, учитывая кто автор новости
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
Део Красава опять старую песню запел, его вырубили честно, пару раз.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
Комментарий скрыт
0
-12
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ринат Башмаков
Деонтею хочется пожелать крепкого здоровья,чтобы голову берёг
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Predator№7
70/30
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pam pam
50 на 50 от Уайлдера дорого стоит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий