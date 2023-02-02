Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о проведении боя между и .

«Бой на 100% пройдет в последнюю субботу апреля. Где он состоится, думаю, будет определено в течение следующих шести или семи дней максимум», – сказал Уоррен.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер сказал, что бой запланирован на 29 апреля.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, Фьюри – по версии WBC.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?