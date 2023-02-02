Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о проведении боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой на 100% пройдет в последнюю субботу апреля. Где он состоится, думаю, будет определено в течение следующих шести или семи дней максимум», – сказал Уоррен.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер сказал, что бой запланирован на 29 апреля.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, Фьюри – по версии WBC.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

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4 комментария

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Либо Лондон, либо у арабов.
Но у сэров слегка туго с баблом, поэтому...
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Позитив на максимум
Удачи Фьюри, флюгер должен быть размазан
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Алексей Толстюк
Саня, до величия 1 шаг, пускай и самый трудный
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Ivan99P
На родине Усика,,,, в Германии.
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