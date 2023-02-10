Махачев – о тренерах по борьбе в лагере Волкановски: «Алекс нанял джитсеров, которые не контролируют его на земле»

Чемпион UFC в легком весе не считает полезным решение привлечь к тренировкам специалистов по борьбе.

По мнению Махачева, спарринг-партнеры Волкановски не владеют тем уровнем борьбы, с которым Алекс столкнется в ночь на 12 февраля.

«Это не то же самое. Он привлек специалистов по джиу-джитсу, но это совершенно другое. Это будет не джиу-джитсу.

Это будет давление в ММА на земле. Он почувствовал, что Крейг Джонс не сможет контролировать его на земле, но у меня другая игра», – сказал Махачев.

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