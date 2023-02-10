Волкановски обвинил Махачева в неуважении: «Вижу, он думает, что легко побьет меня»
Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски считает, что Ислам Махачев недооценивает его перед боем на UFC 284.
Поединок за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
«Я уже знаю, что буду делать, но не могу это раскрывать. Мы должны уважать своих соперников, и я вижу, что он не слишком меня уважает, раз думает, что побьет меня с легкостью.
Надеюсь, он так же хорошо подготовился, как и я, потому что я готов показать всем, что заслуженно занимаю первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», – сказал Волкановски.
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