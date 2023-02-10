Волкановски обвинил Махачева в неуважении: «Вижу, он думает, что легко побьет меня»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски считает, что Ислам Махачев недооценивает его перед боем на UFC 284.

Поединок за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

«Я уже знаю, что буду делать, но не могу это раскрывать. Мы должны уважать своих соперников, и я вижу, что он не слишком меня уважает, раз думает, что побьет меня с легкостью.

Надеюсь, он так же хорошо подготовился, как и я, потому что я готов показать всем, что заслуженно занимаю первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», – сказал Волкановски.

Махачев – о победе Волкановски: «Это невозможно. Мы деремся в моем весе»

Волкановски – о бое с Махачевым: «Он пообещал нокаутировать меня, а я хочу стереть ухмылку с его лица»

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3 комментария

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Люблю Марго Робби
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Нормально разогрев пошёл. Надо было раньше всё таки пресс-конференции проводить. Но может так и лучше, могли перегореть .
Всё равно не чувствуется ажиотажа, думаю Ислам легко заберёт своё, даже микросомнений нет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Вы судя по выражениям самые уважительные соперники,в ЮФС
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Нормально разогрев пошёл. Надо было раньше всё таки пресс-конференции проводить. Но может так и лучше, могли перегореть .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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