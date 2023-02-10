Махачев обратился к фанатам: «Иншааллах, скоро в Россию приедет новый лидер P4P»

Чемпион UFC в легком весе обратился к подписчикам UFC Russia после пресс-конференции в Перте (Австралия), где в ночь на 12 февраля состоится бой против .

«Всем Салам Алейкум, всех приветствую! Все «медиа» закончились, теперь впереди весогонка и бой.

Скоро в Россию приедет новый лидер P4P, Иншааллах», – сказал Махачев.

Волкановски обвинил Махачева в неуважении: «Вижу, он думает, что легко побьет меня»

Махачев – о победе Волкановски: «Это невозможно. Мы деремся в моем весе»