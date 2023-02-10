Махачев обратился к фанатам: «Иншааллах, скоро в Россию приедет новый лидер P4P»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к подписчикам UFC Russia после пресс-конференции в Перте (Австралия), где в ночь на 12 февраля состоится бой против Алекса Волкановски.

«Всем Салам Алейкум, всех приветствую! Все «медиа» закончились, теперь впереди весогонка и бой.

Скоро в Россию приедет новый лидер P4P, Иншааллах», – сказал Махачев.

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5 комментариев

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Reece24
Кстати, если Джонс вернётся с победой, то Махач и Волк автоматом теряются с 1 места паунда🤣
Старина Джони как всегда)
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Reece24
Может по навыкам Махач и должен стоять в топ-2 п4п, но по достижениям - это какая-то шутка)

Титульник забрал круто, но пока нет даже защит, а он уже 2, и с первой защиты может стать первым. Такое было вообще?

Это похоже на попытку разогреть интерес к Махачу. Ведь всю дорогу он был «друг Хабиба» и все. Я думаю Хабиб поэтому и ушёл, чтобы внимание не забирать. А того самого Конора для Махача сейчас нет, чтобы раскрутить себя. Ну вернее, чтобы Конор его раскрутил.

В общем посмотрим. Уверен бой заберёт, но 1 место паунда - это слишком.
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daiv18
Бред такой, пфп можно было бы дать за Эдвардса,т.к он в весовой выше, или за доминирование в своем весе, после пары защит пояса, в юфс все верх дном, одному кавказцу не могут титульник/титул дать:Чимаев/Анкалаев, а другой метит на левый пфп, над человеком который его заслужил в весовой ниже, за уровень Исламу можно дать, доминирование в чистом виде, но не за регалии нынешние, из соперников только Хукер и Оливейра
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Pa Chu
Ответ Фикиск Фусов
Одного боя с Волком будет маловато для этого.
ну, он подразумевает не один бой, а один бой и победа в нём

держу в курсе
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Фикиск Фусов
Одного боя с Волком будет маловато для этого.
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