Махачев обратился к фанатам: «Иншааллах, скоро в Россию приедет новый лидер P4P»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к подписчикам UFC Russia после пресс-конференции в Перте (Австралия), где в ночь на 12 февраля состоится бой против Алекса Волкановски.
«Всем Салам Алейкум, всех приветствую! Все «медиа» закончились, теперь впереди весогонка и бой.
Скоро в Россию приедет новый лидер P4P, Иншааллах», – сказал Махачев.
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Старина Джони как всегда)
Титульник забрал круто, но пока нет даже защит, а он уже 2, и с первой защиты может стать первым. Такое было вообще?
Это похоже на попытку разогреть интерес к Махачу. Ведь всю дорогу он был «друг Хабиба» и все. Я думаю Хабиб поэтому и ушёл, чтобы внимание не забирать. А того самого Конора для Махача сейчас нет, чтобы раскрутить себя. Ну вернее, чтобы Конор его раскрутил.
В общем посмотрим. Уверен бой заберёт, но 1 место паунда - это слишком.
держу в курсе