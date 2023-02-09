Махачев – про завершение карьеры: «Мне выступать еще около 3-4 лет. Когда почувствую, что мои показатели падают – я уйду»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, когда завершит карьеру.
«Я хочу быть активным, потому что мне 31 год. Мне выступать еще около 3-4 лет. Мне приходится проводить по 3-4 боя в год.
Закончу ли я карьеру через 3-4 года? Не знаю, но я точно закончу, когда почувствую, что больше не могу.
С каждым тренировочным лагерем, я чувствую, что становлюсь лучше. Недавно я пробежал 5 км за 20 минут, в следующий раз – за 18,5 минут. С каждым разом я становлюсь лучше, поэтому все еще дерусь.
Когда я почувствую, что мои показатели падают – я уйду», – сказал россиянин.
12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.
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