Махачев – про завершение карьеры: «Мне выступать еще около 3-4 лет. Когда почувствую, что мои показатели падают – я уйду»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, когда завершит карьеру.

«Я хочу быть активным, потому что мне 31 год. Мне выступать еще около 3-4 лет. Мне приходится проводить по 3-4 боя в год.

Закончу ли я карьеру через 3-4 года? Не знаю, но я точно закончу, когда почувствую, что больше не могу.

С каждым тренировочным лагерем, я чувствую, что становлюсь лучше. Недавно я пробежал 5 км за 20 минут, в следующий раз – за 18,5 минут. С каждым разом я становлюсь лучше, поэтому все еще дерусь.

Когда я почувствую, что мои показатели падают – я уйду», – сказал россиянин.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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8 комментариев

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Не смотрел, но осуждаю
Ответ АланСмити
Хотя глянул сейчас статистику и с марта 21 года бой с Волкановским будет уже 6 поединком за 2 года. Как-то даже не думал, что Ислам настолько активный боец. Слишком долго он не был раскручен на должном уровне и его бои проходили не очень заметно.
Ты как здоровая версия Даши Смит, только АланСмити)
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Isa Babaev
Значит еще года 3-4 будет править дивизионом, единственный кто сможет противостоять Исламу из топ 10 это Дариуш и то там Махач будет фаворитом
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Isa Babaev
Ответ MO2008
Ну если проводить по 1 бою в год ка к обычно можно и 10 лет выступать
Он за 2 года 6 боев провел, о чем ты
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-1
-1
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здоровяк
Пока весогонку будет выдерживать - не уйдет
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sanek maloi
Ответ MO2008
Ну если проводить по 1 бою в год ка к обычно можно и 10 лет выступать
При правильной подготовке к бою, нужном месте боя и выбора удобных соперников, можно долго выступать, а если что то не сложится, перед боем слиться с травмой и т.п и т.д(
+1
-1
0
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АланСмити
Ответ АланСмити
Ислам неправильно выразился или перевод кривой, а то 3-4 боя в год не проводит ни он, ни какой другой боец юфс. Хотя бой с Оливейрой был всего лишь 4 месяца назад, но вряд ли такая периодичность будет постоянной.
Хотя глянул сейчас статистику и с марта 21 года бой с Волкановским будет уже 6 поединком за 2 года. Как-то даже не думал, что Ислам настолько активный боец. Слишком долго он не был раскручен на должном уровне и его бои проходили не очень заметно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MO2008
Ну если проводить по 1 бою в год ка к обычно можно и 10 лет выступать
+4
-4
0
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АланСмити
Ислам неправильно выразился или перевод кривой, а то 3-4 боя в год не проводит ни он, ни какой другой боец юфс. Хотя бой с Оливейрой был всего лишь 4 месяца назад, но вряд ли такая периодичность будет постоянной.
+3
0
+3
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