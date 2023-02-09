Шара Буллет дебютирует в UFC в конце лета или начале осени

Менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда состоится дебют , известного как Шара Буллет, в UFC.

«Я думаю, его бой можно ожидать к концу лета или началу осени. Большинство турниров до этого уже забиты. Если кто то не слетит или какая то замена…

UFC готовит для него что-то специальное, какой-то интересный бой. Изначально была договоренность, что он подерется к концу лета», – сказал Магомедов.

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