Шара Буллет дебютирует в UFC в конце лета или начале осени

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда состоится дебют Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в UFC.

«Я думаю, его бой можно ожидать к концу лета или началу осени. Большинство турниров до этого уже забиты. Если кто то не слетит или какая то замена…

UFC готовит для него что-то специальное, какой-то интересный бой. Изначально была договоренность, что он подерется к концу лета», – сказал Магомедов.

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2 комментария

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Арни Терминатор
Очень долго.
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fResho
Чистка и вывод препаратиков) по пути Штыркова не захочет идти )
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