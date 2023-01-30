Адесанья – фаворит реванша с Перейрой по мнению букмекеров
Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.
Коэффициент на победу Адесанья составляет 1.645. Успех Перейры оценивается в 2.35.
Реванш бойцов состоится 8 апреля на UFC 287. В первом поединке Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом.
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Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287
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