Адесанья – фаворит реванша с Перейрой по мнению букмекеров

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.

Коэффициент на победу Адесанья составляет 1.645. Успех Перейры оценивается в 2.35.

Реванш бойцов состоится 8 апреля на UFC 287. В первом поединке Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом.

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Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

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11 комментариев

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Jhon
Я думаю Адесанья уже реально боится Перейру.
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Фикиск Фусов
Заносчивый африканец будет избит ещё жёстче.
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Oleg Where
Ответ неВолкЛарсен
Ну первый раунд Перейра забирал,вплоть до последних 5 секунд..а второй еще уверенне забрал
Да, но еще буквально 5 секунд и бой бы остановили, Хорошо попал анимешник.
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mister1
Ответ уличный иуда
3 раза случайность и везение… Все с тобой понятно… У Махачева тоже везение просто, а так Оливейра сильнее
Причем тут Махачев😂😂🤦 гуляй
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неВолкЛарсен
Ответ Вася Енотов
Интересно где работает психолог, который смог скорректировать психику мультяшного так, что тот выйдет на 4 бой и не будет думать о трех поражениях? Это безумное давление и мне кажется, что Изи не очень хорошо умеет вывозить подобные вещи. Я и до третего боя считал, что зарешает именно этот фактор и в общем-то не ошибся. Разница в том, что на четвертвй бой Алекс выйдет уже с ясным пониманием того, что Адесанью не перефехтовать и по очкам точно не победить, посему будет выключать его жёстче, активнее и быстрее. Алекс скорее всего является Криптонитом для Адесаньи и разрушит всё его наследие, если после 4 победы останется в дивизионе и не уйдёт на категорию выше.
Ну первый раунд Перейра забирал,вплоть до последних 5 секунд..а второй еще уверенне забрал
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Вася Енотов
Интересно где работает психолог, который смог скорректировать психику мультяшного так, что тот выйдет на 4 бой и не будет думать о трех поражениях? Это безумное давление и мне кажется, что Изи не очень хорошо умеет вывозить подобные вещи. Я и до третего боя считал, что зарешает именно этот фактор и в общем-то не ошибся. Разница в том, что на четвертвй бой Алекс выйдет уже с ясным пониманием того, что Адесанью не перефехтовать и по очкам точно не победить, посему будет выключать его жёстче, активнее и быстрее. Алекс скорее всего является Криптонитом для Адесаньи и разрушит всё его наследие, если после 4 победы останется в дивизионе и не уйдёт на категорию выше.
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ascom731
Ответ уличный иуда
3 раза случайность и везение… Все с тобой понятно… У Махачева тоже везение просто, а так Оливейра сильнее
Как раз с тобой все понятно, если сравниваешь два совершенно разных матча. Так то Адесанья действительно выглядел лучше Перейры по ходу последнего матча и вообще ничего удивительного, что он и в следующем матче будет фаворитом.
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уличный иуда
Ответ mister1
В реванше по очкам заберет свой пояс. Все три раза это случайность и везение , но всему приходит конец
3 раза случайность и везение… Все с тобой понятно… У Махачева тоже везение просто, а так Оливейра сильнее
+3
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+3
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mister1
Надеюсь успею продать квартиру в Донецке и поставить все бабки на победу Адесаньи и получить 65% получасовых
+1
-1
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mister1
Ответ Weim
Всё, что нужно знать про букмекеров)) 3 раза проиграл и фаворит))
В реванше по очкам заберет свой пояс. Все три раза это случайность и везение , но всему приходит конец
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Weim
Всё, что нужно знать про букмекеров)) 3 раза проиграл и фаворит))
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