Адесанья – фаворит реванша с Перейрой по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии чемпиона UFC в среднем весе и .

Коэффициент на победу Адесанья составляет 1.645. Успех Перейры оценивается в 2.35.

Реванш бойцов состоится 8 апреля на UFC 287. В первом поединке Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом.

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Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287