Крис Вайдман возвращается после перелома ноги: «Хотел бы получить кого-то из топ-15»

Бывший чемпион в среднем весе Крис Вайдман сообщил о намерении вернуться в октагон.

Американец не дрался почти два года из-за перелома ноги, полученной в бою против Юрайи Холла на UFC 261.

«Не хочу возвращаться, чтобы быть второсортным бойцом. Не для этого я прошел через весь этот ад. Я хочу вернуться, чтобы вернуть то, что принадлежит мне — попытаюсь завоевать пояс.

Вернусь к июню. Сначала меня ждет бой по грепплингу, а дальше посмотрим. Я бы хотел получить кого-то из топ-15. Я вроде занимал 12-е место перед травмой.

Если все пойдет по плану, то я побью еще одного парня из топ-5 и тогда буду претендовать на титул. Знаю, что меня не берут в расчет, но это даже хорошо», – считает Вайдман.

Крис Вайдман: «Когда вернусь в зал и мне скажут, что моя нога полностью зажила, я буду драться»