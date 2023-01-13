Шара Буллет хочет подраться с Веттори в дебютном бою UFC: «Если выиграю, то стану номером один в Европе»

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, назвал бойца, против которого хотел бы дебютировать в промоушене.

«С Марвином Веттори. Он европеец, из европейских бойцов он самый высокий в рейтинге. Если я выиграю, то стану номером один в Европе, а не только в России. Следующий бой с Веттори – без проблем», – сказал Шара Буллет.

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