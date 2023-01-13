Шара Буллет хочет подраться с Веттори в дебютном бою UFC: «Если выиграю, то стану номером один в Европе»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Марвин Веттори Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, назвал бойца, против которого хотел бы дебютировать в промоушене.

«С Марвином Веттори. Он европеец, из европейских бойцов он самый высокий в рейтинге. Если я выиграю, то стану номером один в Европе, а не только в России. Следующий бой с Веттори – без проблем», – сказал Шара Буллет.

Шара Буллет про цель в UFC: «Если превзойду достижение Хабиба 29-0, то для меня это будет больше, чем чемпионский пояс»

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2 комментария

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Жора где ты был?
Вряд ли дебютанту вот так сразу дадут чувака из топ-10 рейтинга.
+2
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+2
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уличный иуда
Думаю Шара пройдет Веттори, стойка на уровень выше чем у него. К борьбе вопросы конечно, но как оказалось, борьба у Веттори тоже не айс
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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