Шара Буллет про цель в UFC: «Если превзойду достижение Хабиба 29-0, то для меня это будет больше, чем чемпионский пояс»

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, хочет превзойти достижение .

На счету 28-летнего дагестанца 11 побед и ни одного поражения.

«Месяц назад, после боя с Михаилом Рагозиным, были мысли о переходе в UFC. Думал, что, наверное, надо еще годик подраться в России, забрать все пояса, а потом уже в UFC.

Видимо, была судьба сразу перейти в UFC и забрать главное сокровище – пояс чемпиона, и не гнаться за фейковыми поясами. Какие бы пояса ты ни завоевал, все будут говорить, что ты не сможешь [этого достичь] в UFC. Хочу показать, что могу. Еще как могу!

Хочу ли превзойти Хабиба, сделав 30-0? Да. Сделать 30-0 и завоевать пояс UFC – наравне. Это было бы большим достижением. Если я это сделаю, то я не удивлю, потому что Хабиб уже показал нам, что этого можно достичь.

Если я превзойду достижение Хабиба 29-0, то для меня, наверное, больше, чем чемпионский пояс», – сказал Шара Буллет.

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