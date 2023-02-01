Артур Бетербиев: «Не расстроюсь, если бой с Биволом не состоится»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что не расстроится, если бой за абсолютное чемпионство с Дмитрием Биволом не состоится.

«Никаких проблем с тем, чтобы провести этот бой, нет. Если Бивол захочет. Я не расстроюсь, если бой не состоится.

У меня к нему спортивный интерес: в сборной я выступал в весовой категории до 91 кг. А он в 75 или 81 кг перешел – как меня могли с ним ставить (в спарринг)? Хороший парень, молодец, выиграл пояс.

Я не вызываю его на бой, я предлагаю его провести. Смысла вызывать на бой нет, если один хочет, а другой – нет. Значит, сейчас такая ситуация», – сказал Бетербиев.

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1 комментарий

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ermol@y
Ключевой момент - финансовая составляющая. Американскому/британскому зрителю это не особо интересно. Скорее ждут, когда Артур или Дима проиграют кому-то и саксов и там уже можно будет бабла капнуть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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