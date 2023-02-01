Артур Бетербиев: «Не расстроюсь, если бой с Биволом не состоится»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе заявил, что не расстроится, если бой за абсолютное чемпионство с не состоится.

«Никаких проблем с тем, чтобы провести этот бой, нет. Если Бивол захочет. Я не расстроюсь, если бой не состоится.

У меня к нему спортивный интерес: в сборной я выступал в весовой категории до 91 кг. А он в 75 или 81 кг перешел – как меня могли с ним ставить (в спарринг)? Хороший парень, молодец, выиграл пояс.

Я не вызываю его на бой, я предлагаю его провести. Смысла вызывать на бой нет, если один хочет, а другой – нет. Значит, сейчас такая ситуация», – сказал Бетербиев.

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года

Тренер Бетербиева: «Артуру не нужны деньги, он хочет бой с Биволом»