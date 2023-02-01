Бетербиев про выпад Фьюри: «Он может говорить, что хочет. Боксер из тяжелого веса, пропускает тяжелые удары»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе ответил на слова чемпиона WBC в тяжелом весе .

Британец назвал чушью разговоры об ударной мощи россиянина.

«Я познакомился с ним в 2013 году, когда впервые попал в Канаду. Он показался простым парнем – сейчас, возможно, я изменю свое мнение (смеется).

Он может говорить, что хочет. Боксер из тяжелого веса, пропускает тяжелые удары», – сказал Бетербиев.

Фьюри – об ударной мощи Бетербиева: «Это чушь!»

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года