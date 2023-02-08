Волкановски – про раскрутку боя с Махачевым: «Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но в Австралии достаточно шумихи»

Чемпион UFC в полулегком весе высказался о претензиях , который недоволен слабой раскруткой их боя.

«У нас достаточно шумихи по поводу поединка. Очевидно, вы в курсе, что некоторые говорят, что это не так. Но я в это не верю.

Мы в Австралии, и у нас здесь ажиотаж. Я вижу, насколько это масштабное событие. Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но у нас достаточно шумихи», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»