Волкановски – про раскрутку боя с Махачевым: «Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но в Австралии достаточно шумихи»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о претензиях Ислама Махачева, который недоволен слабой раскруткой их боя.
«У нас достаточно шумихи по поводу поединка. Очевидно, вы в курсе, что некоторые говорят, что это не так. Но я в это не верю.
Мы в Австралии, и у нас здесь ажиотаж. Я вижу, насколько это масштабное событие. Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но у нас достаточно шумихи», – сказал Волкановски.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»
Возможно, это и не нужно бою, так как 1 и 2 номер дерутся и Дана Белый сказал, что лишь немного бой уступает сейчас в продажах третьему бою Конора и Порье и большие ожидания от поединка в плане продаж.
PPV формируется не на уровне Дагестана или даже Австралии, PPV в первую очередь продается на территории штатов. Волк херню сморозил.