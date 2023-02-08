Волкановски – про раскрутку боя с Махачевым: «Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но в Австралии достаточно шумихи»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о претензиях Ислама Махачева, который недоволен слабой раскруткой их боя.

«У нас достаточно шумихи по поводу поединка. Очевидно, вы в курсе, что некоторые говорят, что это не так. Но я в это не верю.

Мы в Австралии, и у нас здесь ажиотаж. Я вижу, насколько это масштабное событие. Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но у нас достаточно шумихи», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»

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3 комментария

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АланСмити
При всем уважении к Австралии,но шумиха в этой стране не имеет никакой важности,так как покупают трансляцию в основном в сша и Ислам про это и говорил. Было бы круто там провести одну из конференций, больше подключать журналистов, которые бы про говорили и поднимали общий ажиотаж, но это не очень заметно.
Возможно, это и не нужно бою, так как 1 и 2 номер дерутся и Дана Белый сказал, что лишь немного бой уступает сейчас в продажах третьему бою Конора и Порье и большие ожидания от поединка в плане продаж.
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RaNk-1
Дагестан маленькая республика, там любой бой местного бойца априори приковывает 99% населения к экранам. О чем речь вообще.

PPV формируется не на уровне Дагестана или даже Австралии, PPV в первую очередь продается на территории штатов. Волк херню сморозил.
+4
-1
+3
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Ебздрогыч
В Дагестане другие проблемы, там у людей то газ отключат, то тепло, то электричество. Тут уж не до боя, тут согреться бы
+3
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-2
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