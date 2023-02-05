Дана Уайт забыл имя Махачева, общаясь с журналистами

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о поединке и , забыв имя чемпиона легкого дивизиона.

«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеется). Ну да…

Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», – сказал Уайт.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Дана Уайт: «Никогда не считал Федора величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»