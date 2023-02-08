Ислам Махачев: «Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм»

Чемпион UFC в легком весе опубликовал фото с популярным итальянским блогером Хаби Леймом.

«Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм», – написал россиянин.

12 февраля в австралийском Перте Махачев подерется с . Страховать бой будет экс-чемпион легкого дивизиона .

Оливейра полетел в Австралию: 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся в Перте