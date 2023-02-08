Ислам Махачев: «Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал фото с популярным итальянским блогером Хаби Леймом.

«Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм», – написал россиянин.

12 февраля в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски. Страховать бой будет экс-чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра.

Оливейра полетел в Австралию: 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся в Перте

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1 комментарий

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Elkorazon01
Даша Смит инстасамка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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