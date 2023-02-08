Ислам Махачев: «Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал фото с популярным итальянским блогером Хаби Леймом.
«Я только что узнал, что запасным участником главного события турнира UFC 284 станет Хаби Лейм», – написал россиянин.
12 февраля в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски. Страховать бой будет экс-чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра.
Оливейра полетел в Австралию: 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся в Перте
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