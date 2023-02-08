Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»

Президент UFC Дана Уайт ответил на претензии , который заявил, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки боя против .

«Это неправда. Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто у него брал интервью? Кто его переводил? Парень говорит по-русски, так что это могло быть вырвано из контекста.

Кроме того, он живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки боя? Они ничего не знает. Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен.

Арена уже распродана. Если вы захотите сейчас купить билет в Перте, вы не сможете этого сделать. Все идет к тому, что это будет крупнейшим номерным турниром в Австралии, который сейчас по продажам платных трансляций примерно на шесть процентов отстает от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье. Вероятно, мы побьем рекорд.

Поэтому когда кто-то говорит, что бой не раскручивали, это просто смешно. Это то, что мы называем интернетным фейком», – сказал Уайт.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил