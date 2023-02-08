Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»
Президент UFC Дана Уайт ответил на претензии Ислама Махачева, который заявил, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки боя против Алекса Волкановски.
«Это неправда. Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто у него брал интервью? Кто его переводил? Парень говорит по-русски, так что это могло быть вырвано из контекста.
Кроме того, он живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки боя? Они ничего не знает. Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен.
Арена уже распродана. Если вы захотите сейчас купить билет в Перте, вы не сможете этого сделать. Все идет к тому, что это будет крупнейшим номерным турниром в Австралии, который сейчас по продажам платных трансляций примерно на шесть процентов отстает от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье. Вероятно, мы побьем рекорд.
Поэтому когда кто-то говорит, что бой не раскручивали, это просто смешно. Это то, что мы называем интернетным фейком», – сказал Уайт.
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