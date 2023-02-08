Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на претензии Ислама Махачева, который заявил, что промоушен сделал недостаточно для раскрутки боя против Алекса Волкановски.

«Это неправда. Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто у него брал интервью? Кто его переводил? Парень говорит по-русски, так что это могло быть вырвано из контекста.

Кроме того, он живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки боя? Они ничего не знает. Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен.

Арена уже распродана. Если вы захотите сейчас купить билет в Перте, вы не сможете этого сделать. Все идет к тому, что это будет крупнейшим номерным турниром в Австралии, который сейчас по продажам платных трансляций примерно на шесть процентов отстает от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье. Вероятно, мы побьем рекорд.

Поэтому когда кто-то говорит, что бой не раскручивали, это просто смешно. Это то, что мы называем интернетным фейком», – сказал Уайт.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил

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5 комментариев

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Mohnatiy
Список из остальных четырёх величайших событий всех времён огласите пожалуйста))
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0
+2
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
А соседям и родственникам рассказали? В районной газете написали? Объявления по подъездам расклеили? Ислам все знает про раскрутку, а Дана, по ходу, не особо
Почему по первому каналу об этом ни слова?🤨
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-1
-1
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Ебздрогыч
А соседям и родственникам рассказали? В районной газете написали? Объявления по подъездам расклеили? Ислам все знает про раскрутку, а Дана, по ходу, не особо
Дана ещё афигенно раскрутил бой с собственной женой. весь спортивный мир наблюдал за последствиями
+1
-1
0
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Denis0017
Был бы кард посильнее, турнир раскрутился бы сам собой
+1
-1
0
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Ебздрогыч
А соседям и родственникам рассказали? В районной газете написали? Объявления по подъездам расклеили? Ислам все знает про раскрутку, а Дана, по ходу, не особо
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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