Хабиб – Махачеву: «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре»

обратился к перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 в Австралии.

Хабиб не посетит турнир и не будет секундантом Махачева. В январе он ушел из индустрии ММА.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Хабиб в соцсетях.

Бой Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля в Перте.

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