Хабиб – Махачеву: «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре»
Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 в Австралии.
Хабиб не посетит турнир и не будет секундантом Махачева. В январе он ушел из индустрии ММА.
«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Хабиб в соцсетях.
Бой Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля в Перте.
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