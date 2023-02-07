Хабиб – Махачеву: «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 в Австралии.

Хабиб не посетит турнир и не будет секундантом Махачева. В январе он ушел из индустрии ММА.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Хабиб в соцсетях.

Бой Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля в Перте.

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5 комментариев

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Ruslan Isaev
Ответ BAI
ок - ответил Ислам на столь мудрое изречение
Зато лаконично)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Where
Ответ Curry30
такой бред с этим уходом Хабиба, что даже не может своего кореша поддержать на главном бое в карьере, смешно и непонятно все это выглядит
Главный бой в жизни по словам самого Ислама у него был за пояс с Оливейрой. Хабиб правильно делает, что уходит дальше от всего этого. Нужно чтобы больше внимания от медиа получала молодая кровь и действующие бойцы в команде.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curry30
такой бред с этим уходом Хабиба, что даже не может своего кореша поддержать на главном бое в карьере, смешно и непонятно все это выглядит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
и в джакузи не будет рядом (((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
ок - ответил Ислам на столь мудрое изречение
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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