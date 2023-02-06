Махачев – о бое с Волкановски: «Стать лучшим P4P – это моя мечта»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что хочет стать лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев подерется с действующим лидером списка P4P Алексом Волкановски.

«Стать лучшим бойцом P4P в мире – моя мечта. И когда я побью Волкановски, то стану лучшим», – сказал Махачев.

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7 комментариев

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gilg@mesh
Ответ mister1
Тоже себе рейтинг фиг пойми какой… как боец в легком весе может быть лучшим в мире… вот я вешу 120, рост 198 че мне этот малыш сделает
Он вас превосходит по набору навыков и оппозиции, нет? Поэтому как боец он сильнее
+1
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mister1
П.с. по молодости эти бойцы кавказа Муховского веса в клубе отгребали только так
0
-1
-1
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mister1
Тоже себе рейтинг фиг пойми какой… как боец в легком весе может быть лучшим в мире… вот я вешу 120, рост 198 че мне этот малыш сделает
0
-1
-1
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Alexander Dor
Через неделю Ислам станет топ1 pfp. Мечта сбудется)
+3
-3
0
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AsperChelsea
Ответ Makhmud Murodovich
Как Хабиб!
При чем здесь как Хабиб?
+1
-1
0
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Фикиск Фусов
Тебе придётся сильно постараться. Одними слезами как братишка не отделаешься
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-3
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Makhmud Murodovich
Как Хабиб!
0
-2
-2
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