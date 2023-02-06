Махачев – о бое с Волкановски: «Стать лучшим P4P – это моя мечта»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что хочет стать лидером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев подерется с действующим лидером списка P4P Алексом Волкановски.

«Стать лучшим бойцом P4P в мире – моя мечта. И когда я побью Волкановски, то стану лучшим», – сказал Махачев.

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